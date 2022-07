Ricky Martin assolto dalle accuse di violenza domestica sul nipote

" È stato doloroso. È stato devastante per me, per la mia famiglia, per i miei amici. Non auguro questo a nessuno ". Con queste parole Ricky Martin ha rotto il silenzio dopo che il tribunale di Portorico ha archiviato il suo caso. Il cantante era stato accusato di stalking e violenza domestica dal nipote, Eric Martin, figlio di suo fratello. Ma davanti ai giudici il 22enne, che ha problemi psichici, ha ritirato la denuncia e le accuse sono crollate.

" Sono davanti alle telecamere - ha detto Ricky Martin comparendo in video diffuso da Tmz dopo la sentenza, che lo ha scagionato - perché ho bisogno di parlare per poter iniziare il mio processo di guarigione. Per due settimane non mi è stato permesso di difendermi perché stavo seguendo una procedura in cui la legge mi obbligava a non parlare finché non fossi davanti a un giudice ". Per due settimane la popstar portoricana è finita nel mirino della giustizia, accusato dal nipote di averlo stalkerizzato.

Il ragazzo era riuscito a ottenere un ordine restrittivo nei confronti di Martin, accusandolo di avere avuto una relazione con lui per sette mesi, al termine della quale il cantante lo avrebbe seguito e molestato telefonicamente. Considerando la parentela, per Ricky Martin si era palesanta anche l'accusa di incesto, che a Portorico è punita con il carcere. In sua difesa era corso subito il fratello, padre dell'accusatore, che aveva spiegato i problemi psichici di cui soffre il 22enne. E in aula tutto è stato chiarito, come avevano anticipato gli avvocati di Ricky Martin.

Il nipote ha ritirato la denuncia e i giudici hanno archiviato il processo. Martin però è stato duramente colpito dall'accaduto: " Alla persona che affermava queste sciocchezze auguro il meglio. Vorrei che trovasse aiuto in modo che possa iniziare una nuova vita piena di amore, verità e gioia e che non faccia del male a nessun altro. Ora, la mia priorità è guarire" . Nelle ultime settimane, infatti, la popstar era stata travolta dall'ondata di fango, costretto a rimanere in silenzio per questioni legali e indotto a sparire dalla scena pubblica fino alla completa risoluzione del caso.