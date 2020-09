E ora Casalino si lamenta pure: "Lavoro per Conte ma mi sminuiscono"

Il 14 settembre, ma 20 anni dopo, i concorrenti dell'iconica prima edizione del Grande Fratello si sono ritrovati per la prima volta in una reunion storica. Barbara d'Urso ha aspettato la mezzanotte, perché sono i dettagli a fare la differenza, e poco dopo lo scoccare delle 00.00 hanno fatto il loro ingresso nello studio di Live - Non è la d'Urso gli 8 partecipanti del Gf 1. Non c'era Pietro Taricone, prematuramente scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute, ma al quale è stato dedicato un toccante ricordo nel drive-in in occasione del decennale della sua morte. E non c'era Rocco Casalino, assente giustificato visto l'alto ruolo istituzionale che ricopre al fianco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'ingegnere del Grande Fratello 1, però, in qualche modo c'è voluto essere e ha scritto una lettera in cui ha ripercorso i suoi anni dopo l'esperienza del reality.

" Cara Barbara, sono passati 20 anni da quando dieci sconosciuti, ragazzi e ragazze quasi tutti non ancora trentenni, entrammo per la prima volta nella casa del Grande Fratello. Io ero tra loro, non sapevo cosa ci aspettasse ", ha esordito Rocco Casalino nella sua lettera, rivolgendosi direttamente alla conduttrice. Nelle parole di Casalino emerge l'incoscienza di chi sperimenta qualcosa di nuovo, mai visto in tv, " che riscriveva le regole del linguaggio televisivo conosciute fino ad allora. Io vi ho partecipato con l’idea di fare una nuova esperienza lunga 100 giorni ". I nomi dei concorrenti del primo Grande Fratello sono impressi nella mente di tutti gli appassionati del genere, anche a 20 anni di distanza. Inevitabilmente Rocco Casalino viene ricordato per quella storica esperienza ma al portavoce del premier sembra pesare questa associazione, da cui non è mai riuscito ad affrancarsi.