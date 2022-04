La gag della Ferilli da Fazio finisce malissimo

L'uscita de "Il sesso degli angeli" - il nuovo film di Leonardo Pieraccioni con protagonista Sabrina Ferilli - doveva essere l'occasione per brindare, ma la gag ideata dal conduttore e dagli autori della trasmissione è stata un disastro totale. E il video, che circola sul web dalla tarda serata di ieri, è diventato virale in pochissimo tempo.

Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli sono stati ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa. L'occasione per promuovere l'uscita della nuova commedia del regista e attore toscano nelle sale italiane il prossimo 21 aprile. L'insolita coppia non ha fatto in tempo a sedersi sulle poltrone al centro dello studio della trasmissione di Rai Tre, che è scattata la gag omaggiati con frutta fresca e champagne.

" Sabrina bevi qualcosa? Vorrei che gli ospiti fossero a proprio agio", ha chiesto con eccesso di cortesia Fabio Fazio all'attrice romana, che non ha disdegnato l'offerta : "Grazie, sì bevo volentieri". In studio è entrato un cameriere con un vassoio sul quale spiccava un flute di champagne, ma nel posizionare il tovagliolo sul tavolino accanto alla Ferilli, il vassoio si è inclinato e il liquido si è rovesciato quasi totalmente, schizzando il vestito della romana. "Accidenti ", ha imprecato il cameriere, mentre Sabrina Ferilli - come se niente fosse - si alzava per aiutare il malcapitato e rassettare il disastro e pulire a terra.

" E' caduto lo champagne... tutto! S'è pure portato via il bicchiere", ha ironizzato l'attrice, mentre Pieraccioni le faceva eco rivolgendosi al cameriere: "Non si emozioni più mi raccomando ". Ma la gag disastrosa è stata subito scoperta dal regista toscano, che ha bacchettato Fazio davanti alle telecamere e al pubblico. " Sabrina dai, si saranno inventati questa gag. Se la sono studiata da tre mesi. Vedi? Che ti avevo detto" , ha scherzato Leonardo Pieraccioni, quando il finto cameriere è tornato in studio con un altro bicchiere colmo di spumante, che la Ferilli ha gustosamente bevuto alla salute dei presenti. E l'intervista è potuta proseguire con i toni ironici della commedia pronta a uscire nelle sale cinematografiche.