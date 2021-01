Sandra Milo choc: "Mi tocca vedere foto delle parti intime maschili"

A 87 anni suonati Sandra Milo colpisce ancora con il suo fascino. Sarà per questo che sui social network è tempestata di proposte e richieste da intraprendenti signori e giovanotti. Lo ha svelato lei stessa nelle scorse ore su Instagram dopo aver ricevuto l'ennesimo messaggio di lusinghe da parte di un uomo. Adularla però non è l'unico obiettivo degli utenti del web di sesso maschile che, in molti casi, hanno provato un approccio decisamente più hard con tanto di foto dei genitali.

Sandra sei bellissima, sempre sexy. Cmq mi presento ho 45 anni, vivo e lavoro a Roma come tecnico telefonico. Alto 1,70, peso 70-75, hobby musica e sport

Della sua vita privata Sandra Milo non ha mai nascosto nulla. Dalla storia clandestina con Federico Fellini alla passione con Bettino Craxi fino ai suoi quattro matrimoni, Sandra Milo è stata negli anni icona della femminilità e oggetto del desiderio di milioni di italiani. Questo suonon sembra, però, essersi esaurito con il passare degli anni e alla soglia dei 90, l'attrice è ancora un oggetto del desiderio. Lo ha svelato lei stessa pubblicando sui social network uno dei tanti messaggi privati di approccio che riceve dagli uomini: "".

Insomma, una presentazione in piena regola degna del miglior sito di incontri. Peccato che le attenzioni spasmodiche degli utenti del web non sembrano essere gradite dall'attrice che, dopo l'ennesimo approccio, ha deciso di mettere le cose in chiaro nelle storie del suo profilo. Sandra Milo non solo ha pubblicato il messaggio ricevuto, ma si è lasciata andare anche a confessioni inattese: " Comunicazione ufficiale per chiunque mi scriva con l'intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte. Non solo non solo solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini! ".