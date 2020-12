Il "nuovo" Sanremo prende forma: Ibrahimović e Achille Lauro ospiti fissi. Elodie co-conduttrice

C'era da aspettarselo. La conferenza stampa di presentazione del programma di Capodanno di RaiUno, L'anno che verrà, si è trasformata nel lancio di Sanremo. Amadeus non è riuscito a trattenersi e, stuzzicato dalle domande pressanti dei giornalisti, ha fatto nomi e cognomi di chi lo affiancherà sul palco del Teatro Ariston al prossimo festival di Sanremo.

Mancano ancora due mesi all'inizio della storica kermesse canora, ma l'attenzione mediatica è già alta e ricorda quella dei giorni della gara. Del resto questo 2020 non ci ha lasciato altro che sperare nel 2021 e guardare abbondantemente avanti. Dopo la notizia della nave da crociera utilizzata come bolla Covid free per isolare i 400 spettatori dell'Ariston, Amadeus ha gettato nuova benzina sul fuoco fornendo altre anticipazioni sulla prossima edizione di Sanremo.

Elodie non ci sarà solo in veste di cantante ma co-condurrà con me una serata. Sarà una delle donne del Festival

La prima riguarda una delle figure femminili che lo affiancherà sul palco del Festival. A scendere la famosa scalinata e ad annunciare i cantanti in gara sarà. L'artista nata dal talent Amici è stata scartata dalla gara per diventare vera e propria protagonista dello show al fianco del conduttore. Per lei quest'anno niente competizione, ha svelato Amadeus: "". Ed eccola allora la seconda anticipazione. Una co-conduttrice per ogni serata del concorso. Cinque volti femminili che faranno da spalla al conduttore e tra le quali, si vocifera, ci potrebbe essere anche. Del resto Fedez è già in gara con Francesca Michelin.

Ospiti fissi delle cinque serate del festival di Sanremo, invece, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović. Il cantante, che nel 2019 fece discutere con il brano "Rolls Royce", sarà una presenza fissa delle cinque prime serate con performance singolari: " Achille Lauro sarà protagonista di cinque quadri, uno per ogni serata del Festival. Ci regalerà cinque momenti, uno più bello dell'altro e sarà l'ospite fisso, farà parte del cast e siamo estremamente felici ". Le sue performance ricalcheranno quelle portate sul palco nel 2020 quando si presentò in scena trasformato in David Bowie-Ziggy Stardust, nella Marchesa Casati Stampa e poi nella regina Elisabetta. Impossibile invece sapere cosa farà il calciatore Zlatan Ibrahimović che, ha assicurato Amadeus, non salterà nessuna partita del Milan per presenziare a Sanremo: " Anche lui sarà con noi in tutte le cinque serate del Festival ".