"Io mostro 2020, lui mostro 2021" La foto che scatena le polemiche

La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha già il suo Junior Cally e si chiama Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese è finito al centro delle polemiche dopo la rissa con Romelu Lukaku nell'ultimo derby Inter-Milan e il popolo dei social ne chiede l'estromissione dalla popolare kermesse musicale. Un po' quello che avvenne l'anno scorso per il rapper romano che oggi, alla luce della bufera che ha investito il campione svedese, ha deciso di dire la sua con un ironico post pubblicato nelle scorse ore sui social network.

La partecipazione dial Festival di Sanremo 2020 fu un vero e proprio caso. In molti - dalle 29 parlamentari donne promotrici di una lettera ai numerosi esponenti della scena politica ed intellettuale - chiesero l'espulsione del cantante da Sanremo. L'artista, per la prima volta sul palco dell'Ariston, era stato accusato infatti di incitamento allo stupro e al femminicidio nei suoi brani e la feroce polemica contro di lui si innescò ben prima che la manifestazione cominciasse. Insomma quello che sta succedendo negli ultimi giorni con Zlatan Ibrahimovic. Sanremo non è ancora iniziato ma le polemiche sono già tante e hanno travolto anche il campione.