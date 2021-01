Congiunti, spesati e rimborsati: la caccia della Rai ai "figuranti"

AAA cercasi figuranti, meglio se coppie, per godersi Sanremo dalle prime file. Tutto spesato. Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo non sarà il pubblico a pagare il biglietto per assistere alla popolare kermesse canora, ma la televisione di Stato. La Rai è pronta infatti a stipendiare tra i 380 e i 500 figuranti per riempire il teatro Ariston dal 2 al 6 marzo in occasione della 71esima edizione di Sanremo.

L'avvisoè stato lanciato da viale Mazzini nelle scorse ore ed è rivolto, principalmente, a coloro che già nelle edizioni passate hanno assistito al Festival dalle poltrone dell'Ariston. Come riporta Riviera24 , il portale di informazione della riviera ligure, il bando per la ricerca diè stato lanciato per riempire il teatro, che ospiterà il Festival dopo l'abolizione del pubblico a causa delle stringenti normative anti-Covid. Lo storico teatro di Sanremo può accogliere, nella sola platea, circa 1200 spettatori, ma per rispettare le regole imposte dal Dpcm la capienza sarà ridotta di un terzo e galleria e palchi (che avrebbero garantito ulteriori 700 posti) saranno chiusi.

La Rai ha così aperto ufficialmente la selezione del pubblico figurante che prenderà parte allo spettacolo. Insomma una vera e propria " proposta lavorativa ", come si legge nell'avviso. " Per il Festival di Sanremo 2021 - riporta il bando - stiamo reclutando con carattere di urgenza dei claqueur per le cinque serate in diretta dal teatro Ariston. L'impegno è previsto dal 2 marzo 2021 al 6 marzo 2021 e sono richieste persone conviventi da predisporre in coppia ". Potranno candidarsi soltanto marito e moglie, genitore e figlio oppure coppie di fatto che avranno la possibilità di sedersi l'uno accanto all'altro, evitando così l'effetto dispersivo che si avrebbe con singoli figuranti ogni due posti. L'essere conviventi è requisito fondamentale, fanno sapere dalla Rai: " È fondamentale avere il requisito di convivente che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate distanziate dalle altre almeno di un metro ".

Sarà richiesta una autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione

O si fa a marzo o rimandiamo tutto al 2022

Ai claqueur - che in gerco tecnico sono gli spettatori che applaudono non spontaneamente dietro compenso economico - sarà versato un corrispettivo economico più eventuali rimborsi, come nel caso del primo: "". Le candidature sono ufficialmente aperte e poco importa che, nei giorni scorsi, abbia lanciato l'aut aut : "". La macchina organizzativa è in moto.