Sanremo, adesso Amadeus tuona "O si fa a marzo o tra un anno..."

A poco più di un mese dall'inizio ufficiale del Festival di Sanremo si infiamma il dibattito, tanto da mettere in discussione l'edizione 2021. Se da una parte la Rai e la città di Sanremo sono all'opera da mesi per organizzare la kermesse canora, dall'altra il mondo del cinema e del teatro sono pronti a battagliare per ottenere le stesse "aperture".

Da Al Bano a Renzo Arbore, dai direttori dei teatri italiani fino al Codacons sono in molti, negli ultimi giorni, ad aver avanzato dubbi sulla sicurezza e sulla fattibilità del Festival. Meglio rinviare o annullare? Sulle due ipotesi è intervenuto con fermezza Amadeus. " Chiarisco una cosa - ha esordito il conduttore e direttore artistico del Festival nell'ultima intervista rilascia al Corriere della Sera - non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo deve volere la Rai, la discografia e la città di Sanremo. Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio oppure ci rivediamo nel 2022 ".

Io sono sempre stato chiaro: o Sanremo si fa in sicurezza - perché la salute viene al primo posto - oppure non si fa. Per questo stiamo pensando a un pubblico di figuranti contrattualizzati che sono parte integrante dello spettacolo nel rispetto del Dpcm. Con le giuste distanze possiamo arrivare a 380 persone in platea, mentre la galleria sarà ovviamente chiusa. Chi dice che il pubblico non serve fa un altro mestiere. Io non mi metto a sindacare di protocolli sanitari e mi affido al giudizio di tecnici ed esperti. Su come si fa uno spettacolo invece penso di avere l'esperienza per sapere come si realizza uno show così importante

Tutto sembrava deciso: nave-bolla Covid free per ridurre il rischio di contagi, sponsor da milioni di euro per garantire la fattibilità edi 500 persone selezionate in sala. Invece tutto è saltato e si ricomincia da capo: "".