Il "pellegrinaggio" di Will Smith: dopo lo "slapgate" vola in India da un guru

Momento particolarmente difficile per Will Smith. L’attore americano è finito nella bufera per lo schiaffo a Chris Rock nel corso della cerimonia degli Oscar, che lo ha visto trionfare per la sua interpretazione in “King Richard”, ma non solo. Il volto di “Hitch” e “Alì” sta attraversando un momento a dir poco delicato con la moglie Jada Pinkett. Secondo i principali tabloid, infatti, il matrimonio sarebbe ormai vicino al capolinea.

Probabilmente è per affrontare questa fase delicata della sua vita che Will Smith è riapparso in pubblico per la prima volta all'aeroporto privato Kalina di Mumbai, in India. Come riportato da TMZ, l’attore è arrivato sabato ed è stato parazzato da diversi fotografi. Un viaggio spirituale, dunque, come confermato dal Times of India: “Si trova in città per visitare il tempio ISKCON a Kharghar dove si tengono quotidianamente meditazioni sui mantra, puja e aaratis”.

Ma c’è di più. Will Smith sarebbe in India per un motivo in particolare, ovvero una visita a Jagadish "Jaggi" Vasudev, noto come Sadhguru. Proprietario di un ashram nel sud dell'India, lo yogi vanta diversi volti noti come seguaci e recentemente, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, ha parlato di quanto successo tra Will Smith e Chris Rock. “La situazione agli Oscar è stata senza dubbio spiacevole […] Sua moglie Jada non sta bene e quelle parole erano fuori luogo. Ma Will ha sbagliato a usare la violenza” , le sue parole nel salotto di Serena Bortone.

Bandito dall’Academy per i prossimi dieci anni, Will Smith sta pagando a caro prezzo lo “slapgate”. Alcuni dei progetti futuri dell’attore sono stati messi in stand-by: Netflix ha cancellato il sequel di “Bright”, mentre la Sony ha fermato lo sviluppo di “Bad Boys 4”. Come se non bastasse, Apple+ non ha fissato la data di uscita di “Emancipation”, dramma sulla schiavitù pronto da mesi.