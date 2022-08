La "strategia" di Francesco Totti a Sabaudia: "Foto con tutti"

Disponibile lo è sempre stato, ma per qualcuno dietro alla gentilezza di Francesco Totti ci sarebbe una strategia per riconquistare la stima dei fan, che lo hanno criticato dopo l'addio a Ilary per la nuova fiamma Noemi.

Incontrarlo sulla spiaggia di Sabaudia, dove sta trascorrendo le vacanze con i figli nella villa di famiglia, è abbastanza facile e in tanti, vedendolo sdraiato sul lettino in riva al mare, gli chiedono uno scatto. Lui si presta volentieri a posare con i fan. Su Instagram sono decine le foto del Pupone in compagnia dei tifosi della Roma o di suoi estimatori tra un selfie al bar e uno in costume sulla battigia. Rispetto alle precedenti estati, però, Totti sembra essere decisamente più disponibile a lasciarsi immortalare in foto e video con i suoi fan pur non amando l'invadenza degli altri, come aveva dichiarato lui stesso nel suo docu-film.

" Ma lasciatelo in pace ", hanno tuonato in molti sui social network, commentando alcuni scatti mentre un altro utente ha azzardato: " Foto con tutti quest'anno, cosa sarà mai successo.... ". Per qualcuno l'affabilità di Totti sarebbe un modo per togliersi di dosso quell'etichetta di marito fedifrago, che gli è stata affibbiata dopo lo scoop di Chi, che lo sorprese a casa della sua nuova fiamma a tarda notte all'inizio di luglio.

Se con i fan è più che disponibile, per i paparazzi è decisamente più difficile fotografarlo in compagnia di Noemi Bocchi, la donna per la quale l'ex capitano giallorosso avrebbe lasciato Ilary Blasi dopo diciassette anni di matrimonio. Pizzicarli insieme a bordo del fantomatico yacht, che un amico avrebbe messo a loro disposizione per incontrarsi di nascosto da occhi indiscreti, è impossibile. Dopo le tante voci e illazioni circolate su Ilary e Francesco, ora in molti aspettano che siano proprio i coniugi a parlare apertamente dei motivi dell'addio, magari in un'intervista esclusiva. Fino ad allora ai curiosi non rimane che seguire i social per vedere cosa fa la Blasi - sempre in vacanza (questa volta in Croazia con la piccola Isabel) - o seguire gli spostamenti di Francesco Totti immortalato dai follower.