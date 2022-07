"Si è rotta...". E Chiara Ferragni rimane (di nuovo) in mezzo al mare

Le barche sembrano portare proprio male a Chiara Ferragni. Come era già successo la scorsa estate, infatti, l'influencer è rimasta in mezzo al mare a causa di un'avaria all'imbarcazione, sulla quale stava viaggiando insieme a alcuni amici. La disavventura sarebbe rimasta un simpatico aneddotto sul quale scherzare con i compagni di avventura, se solo l'influencer non avesse deciso di renderlo pubblico, condividendo i video dell'accaduto sui suoi canali social.

" Ci si è rotta la barca ", ha esordito Chiara Ferragni nelle storie del suo account Instagram, dove aveva svelato di essere in viaggio verso la Grecia insieme alle amiche Chiara Biasi, Veronica Ferraro e Pardis Zarei Pappas. L'influencer aveva aggiornato i suoi follower con foto e video dell'imminente vacanza, ma quando la comitiva è arrivata a bordo dell'imbarcazione per il trasferimento da Atene all'isola di Hydra è successo il patatrac. La barca si è fermata in mezzo al mare, lasciando al palo l'influencer e gli altri componenti del gruppo.

" Stiamo cercando di ancorare da qualche parte, in attesa che arrivi un taxi boat. Un viaggio che doveva essere di un'ora e mezzo e invece siamo da tre ore su questa barca nel nulla ", ha raccontato la Ferragni nelle sue Storie, mostrandosi con il cappuccio della felpa sollevato per ripararsi dal vento. Nessuna informazione sulle cause dell'avaria, che ha lasciato in mezzo al mare greco Ferragni e Co. L'imprenditrice digitale, che sarà co-conduttrice del festival di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus, era stata protagonista di un episodio simile la scorsa estate, giusto di questi tempi. Lo yacht di lusso, sul quale si trovava in Sardegna insieme a altri amici, ebbe un guasto al motore e lasciò lei e gli altri nel bel mezzo del mare sardo. E anche in quell'occasione la moglie di Fedez scelse di documentare tutto sui social network.