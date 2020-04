Sossio Aruta furioso contro Zequila: "Meschino, mi fai pena e taci sui miei figli"

" Tocca i miei figli e la mia figura di padre e ti scateno l'inferno essere meschino senza un cuore e senza dignità ", Sossio Aruta è una furia contro Antonio Zequila. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo essersi classificato terzo nella finale del reality, è tornato sui social per sfogare tutta la sua rabbia contro Zequila. Tutta colpa delle dichiarazioni negative di quest’ultimo, rilasciate dopo l’uscita dal reality contro Sossio e il suo ruolo di padre e genitore.

Dopo la reclusione durata poco meno di un mese, Sossio Aruta è tornato dalla sua famiglia – la compagna Ursula e la figlia Bianca – e sta svolgendo la sua quarantena. L’isolamento sociale però non lo ha tenuto lontano dalle polemiche e, con un durissimo post pubblicato su Instagram, Aruta si è scagliato contro Antonio Zequila reo di averlo criticato non solo come uomo, ma anche come padre. Tra i due non è mai corso buon sangue, ma adesso le parole del 56enne risuonano inaccettabile per Sossio che su Instagram c’è andato giù pesante: " Non sono un attore, non ho un curriculum e non sarò tanto acculturato, ma ho un cuore grande che tu non avrai mai... pubblicamente ho detto che se avessi vinto il GF avrei donato tutto in beneficenza… nonostante mi sarebbero serviti e tu mi fai solo pena! ".