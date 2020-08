Quelle parole del principe Carlo che fecero sprofondare Lady D nella bulimia

" Furono gli stilisti ad accorgersi della bulimia della principessa Diana ", così Diane Clehane ha raccontato come lo staff di Lady Diana si accorse del suo grave disturbo alimentare alla vigilia delle nozze con il principe Carlo. La scrittrice britannica, autrice del best seller "Diana: The secrets of her style", ha rievocato il drammatico episodio che segnò l'inizio della malattia della principessa, svelando quali parole pronunciate dal primogenito della regina furono in grado di far sprofondare Lady D nel baratro della bulimia.

Sulle pagine della rivista Best Life, Diane Clehane è tornata a parlare di uno degli episodi chiave della vita della principessa Diana, vittima per anni di un serio disturbo alimentare. Furono i designer Elizabeth e David Emmanuel a scoprire il problema di Diana, mentre realizzavano il ricercato vestito da sposa delle nozze reali più attese di sempre. " Oltre a far fronte all'ansia di creare un abito che sarebbe diventato parte della storia reale - racconta la scrittrice - gli Emmanuel hanno dovuto affrontare un problema molto più grave: la vita di Diana che si stava rapidamente restringendo ".

Dalla prima prova dell'abito al giorno delle nozze Lady D perse, infatti, ben quattro taglie, dimagrendo in modo vistoso e repentino non solo per la pressione e l'ansia prematrimoniale. A scatenare la grave perdita di peso sarebbe stato un commento pronunciato dal principe Carlo durante la cerimonia di fidanzamento, ricorda la Clehane: " Charles aveva fatto un commento sbrigativo alla sua fidanzata. Quando le mise un braccio attorno alla vita per le fotografie ufficiali, disse che la futura moglie era "un po' cicciottella", scatenando gli attacchi cronici di bulimia nella giovane Spencer ". Parole che suonarono come un monito per la principessa che, secondo i racconti dell'ultimo documentario a lei dedicato, avrebbe provato a suicidarsi in almeno quattro occasioni durante la vita coniugale con Carlo.