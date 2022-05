Svelato il progetto benefico di Fedez e J-Ax. Il rapper: "Per la mia salute non potrei farlo ma..."

" Voglio regalare alla mia città, Milano, un concerto gratuito, ma, devo anche dire che, a livello di salute non potrei fare un tour, ed è già tanto se posso affrontare questa data, sto lavorando anche per prepararmi a questo concerto, al quale i miei chirurghi saranno presenti, ma solo per ascoltare ". È iniziata così la conferenza stampa di Fedez e J-Ax, nella quale i due artisti hanno presentato l'iniziativa "LoveMi", un concerto in piazza del Duomo per raccogliere fondi necessari a realizzare un centro di riabilitazione per bambini.

La reunion di Fedez e J-Ax passa dunque dalla musica e con un fine tutto benefico. I due hanno sancito la ritrovata sintonia nelle scorse ore con un post Instagram, che ha stupito tutti e nel quale hanno annunciato una sorpresa per i fan e soprattutto per Milano. Nella conferenza stampa svoltasi a palazzo Reale i due cantanti hanno svelato di cosa si tratta: il concerto gratuito e a scopo benefico "LoveMi", che si terrà il 28 giugno alle ore 18 in piazza del Duomo a Milano. " Per il concerto abbiamo attivato un numero verde solidale (attivo dal 5 giugno, ndr) e quindi tutte le persone che potranno essere al concerto o guardarlo attraverso la tv, potranno donare 2 euro ", ha spiegato Fedez.

L'intero ricavato servirà a costruire un nuovo centro per la riabilitazione di bambini con patologie neurologiche complesse gestito dalla Fondazione Together to Go. Sul palco, oltre a J-Ax e Fedez, ci saranno anche altri artisti come Tananai, Rhove, Paky, Dargen D'Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Miss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Tedua, Rose Villain, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada, Mydrama e altri special guest.

Fedez parla del tumore: "Lo stesso di Steve Jobs"

La conferenza stampa di presentazione è stata anche l'occasione per Fedez per raccontare il dramma vissuto pochi mesi fa. Il rapper ha detto di sentirsi bene e di essere stato molto fortunato: " È arrivato l'esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire tanto culo... Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori ".

L'operazione a cui si è sottoposto a metà marzo è stata un'operazione importante, ma solo oggi Fedez ha svelato cosa ha subito durante l'intervento durato oltre sei ore: " Mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino ma sto facendo attività fisica e mi ritengo molto molto fortunato ". E J-Ax è stato uno dei primi a sapere del suo male. Una coincidenza che ha dato il "la" al loro riavvicinamento, anche se quest'ultimo ha ridimensionato: " La mia reunion con Fede non dipende dal concerto e non è dipesa dalla sua malattia. La vita ha voluto che ci sentissimo prima che gli fosse diagnosticato il tumore e sono stato la prima persona che ha visto uscito dall'ospedale perché ci eravamo dati appuntamento ".