"Testa vuota ma c... pieni!". Sabrina Ferilli fuori di sé sui social

Sui social network Sabrina Ferilli appare poco, ma quando lo fa il web esplode. L'ultimo post condiviso dall'attrice sulla sua pagina Instagram lo dimostra. Il suo personale sfogo, decisamente colororito, ha attirato l'attenzione e scatenato i follower con commenti ironici e battute.

A poche ore dal ritorno sulla poltrona di giudice (della giuria popolare) nel programma Tu si que vales, Sabrina Ferilli ha accontentato i suoi fan pubblicando una serie di scatti e video del dietro le quinte delle registrazioni della trasmissione. Un post Instagram tra tutti ha però destato curiosità. L'attrice è seduta sui gradini di una scala in look total black con il viso serio e nella descrizione la Ferilli svela il perchè: " Ed oggi… una bella testa vuota ma c... pieni! ".

L'espressione colorita, che racconta di una giornata storta con il suo solito piglio romanesco, ha letteralmente scatenato i suoi seguaci con commenti ironici e apprezzamenti. E lei si è prestata a rispondere soprattutto ai più noti. " Me capisci eh?! ", ha scritto Sabrina Ferilli a Fiorella Mannoia, che aveva commentato con una serie di emoji divertite, mentre Rudy Zerbi - suo collega nella squadra di Tu si que vales - ha ironizzato: " Questa me la tatuo ".

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate e apprezzate della televisione italiana soprattutto per quel suo modo di esprimersi colorito e scansonato. A aprile, quando fu ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, l'attrice bacchettò il conduttore mandando in tilt Twitter e poche settimane dopo, in collegamento con Amici, non si fece problemi a dare della "cornutella" a Maria De Filippi. Il post-sfogo condiviso su Instagram è dunque solo l'antipasto di quello che i telespettatori vedranno con il suo ritorno a Tu si que vales tra gag e siparietti con gli altri giudici e la De Filippi.