The Third Day, Jude Law nella prima serie tv immersiva mai realizzata

Dopo The New Pope, e prima di The Auteur di Taika Waititi, Jude Law sarà protagonista di The Third Day, prossimo intrigante titolo di Sky-HBO.

The Third Day, trama e struttura della serie tv

The Third Day sarà una miniserie tv composta da sei episodi i quali andranno a raccontare tre storie in cui realtà e immaginazione si intrecciano. Le tre storie saranno tra loro collegate, ma avranno diversi protagonisti per ciascun racconto. Nel primo, dal titolo Summer, le vicende saranno incentrate sul personaggio di Sam e su di un gruppo di misteriosi abitanti di un'isola apparentemente deserta situata vicino alla costa britannica. Sam entrerà così in contatto con gli isolani e le loro tradizioni, aspetto particolarmente importante per questa piccola comunità. Allo stesso tempo il suo passato inizierà a tormentarlo e lo metterà in conflitto con altri abitanti dell’isola.

Nella seconda parte del racconto troviamo l’elemento che ha contraddistinto fino ad ora The Third Day. La seconda storia che compone questa miniserie tv infatti sarà realizzata dal vivo, in un teatro inglese. In questo modo quindi gli spettatori potranno assistere live a quanto accade nella trama. I posti per questo spettacolo sono ovviamente limitati e sarebbe comunque proibitivo per chi non abita nel Regno Unito parteciparvi. Ad ovviare al problema però per fortuna c’è anche la “classica” modalità di visione. Infatti lo show live verrà reso disponibile anche online in streaming.

Il terzo racconto di The Third Day tornerà sottoforma di episodi ed avrà come titolo Winter. Protagonista questa volta sarà Helen, una giovane donna determinata che arriva sulla misteriosa isola dalle forti tradizioni in cerca di risposte. Sia Winter che Summer saranno composti da tre episodi ciascuno, mentre per quanto riguarda la distribuzione dell’evento che verrà realizzato dal vivo ancora non sappiamo a quante puntate “canoniche” corrisponderà.

Protagonisti, produzione e uscita di The Third Day

Nel ruolo di Sam, protagonista del primo ciclo di episodi di questa miniserie tv, vedremo Jude Law. L’attore britannico è sempre più al centro di prodotti seriali da quando ha partecipato alla serie tv di Paolo Sorrentino, The Young Pope e The New Pope. Di recente infatti è stato annunciato anche il suo coinvolgimento in The Auteur, altra miniserie tv di cui sarà protagonista e produttore esecutivo, per una regia e sceneggiatura di Taika Waititi.

La storia intitolata Winter, la cui protagonista è Helen, vedrà l’interpretazione di Naomie Harris. L’attrice è conosciuta dal pubblico per il film Moonlight, ma soprattutto per il franchise di James Bond, a cui partecipa con il ruolo di Money Penny.

The Third Day, sceneggiata da Dennis Kelly, già creatore di Utopia, e Felix Barrett, sarà una nuova collaborazione per Sky ed HBO, la quale ha già prodotto grandi risultati con The Young Pope, The New Pope, Chernobyl e Caterina la Grande. La miniserie tv, visti i canali coinvolti e le precedenti realizzazioni congiunte, uscirà in Italia su Sky Atlantic e Now Tv, con una data ufficiale per la première segnata all’11 maggio prossimo.