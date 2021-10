"Non sono un matto". E ora Tommaso cerca il cinema

La permanenza di Tommaso Eletti al Grande fratello vip non è durata molto. L'ex protagonista di Temptation island è entrato e uscito dalla Casa nel giro di due settimane. Tommaso non è riuscito a creare alcuna dinamica di interesse all'interno del reality, se non litigando - per l'ennesima volta - con la ex, Valentina, ospite in una delle puntate. Il sogno di un riscatto televisivo, che Eletti cercava al Gf vip, si è infranto miseramente in pochi giorni. L'uscita non lo ha sorpreso però: " Mi aspettavo di essere eliminato perché fuori c'è molta gente che è invidiosa e che mi odia ".

Nella prima intervista rilasciata a SuperGuida TV subito dopo l'eliminazione dal programma, Tommaso Eletti si è detto deluso per non essere riuscito a dare un'immagine di sé diversa da quella " poco edificante " uscita a Temptation island: " Vengo dipinto come manipolatore e matto ma non lo sono affatto ". La toccate e fuga al Grande fratello vip non gli ha dato modo di farsi conoscere dal pubblico, ma lo ha reso protagonista, ancora una volta, di una litigata in diretta con la sua ex fidanzata, Valentina, con la quale ha polemizzato: " Ha fatto una figuraccia presentandosi nella Casa ad attaccare me e gli altri coinquilini. Lei lo sta facendo solo perché vuole entrare come concorrente. Lei è alla ricerca della visibilità ".

Tommaso non ha rinnegato la partecipazione a Temptation island (" ma ho sbagliato pensando di poter risolvere il problema con Valentina ") e dopo il Grande fratello vip ora spera di rimanere in televisione, sfruttando altre opportunità: " Mi piacerebbe partecipare all'Isola dei famosi. Sarebbe una bella sfida mentale e fisica. Poi mi hanno proposto di lavorare nel cinema però devo studiare ". Le proposte per il 21enne, a quanto pare, non mancano ma sicuramente non cercherà una ragazza a Uomini e donne dove si vociferava fosse pronto a occupare uno dei troni liberi: " Se mi dovessero chiamare ci andrei solo se mi pagassero bene ".