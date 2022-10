"Totti e Noemi allo stadio insieme". La prima foto ufficiale della coppia

Totti e Noemi non si nascondono più, ma come prima uscita pubblica hanno scelto il Principato di Monaco per mostrarsi insieme felici e sereni. Il Pupone ha tradito la sua Roma, però, varcando i confini nazionali per godersi una partita di calcio francese. Francesco e la sua nuova compagna sono stati pizzicati allo stadio Luigi II, mentre assistevano l'uno vicino all'altra al match Monaco-Clermont.

Sono state le telecamere dell'emittente televisiva Canal+ a immortalare Totti e Noemi Bocchi in tribuna, seduti vicini, mentre si godono la partita della Ligue svoltasi domenica 16 ottobre e terminata con un blando pareggio. La 34enne romana e l'ex capitano giallorosso hanno scelto di godersi un weekend nel Principato, cogliendo l'occasione per assistere a uno dei match della squadra di casa. Ma sugli spalti la loro presenza non è passata inosservata e le telecamere hanno messo a segno il colpaccio, immortalando Noemi e Totti insieme in una delle loro prime uscite da fidanzati (con tanto di anello al dito).

Quella per il calcio sembra essere una passione che accomuna la neo coppia, che già lo scorso febbraio era stata pizzicata allo stadio Olimpico. La foto, che ritraeva Totti a poche sedute di distanza da Noemi, ha fatto scoppiare il matrimonio con Ilary e oggi a distanza di otto mesi i due si mostrano di nuovo insieme allo stadio, ma con in una versione totalmente diversa. A febbraio il Pupone negò di conoscere la Bocchi, ribadendolo anche di recente (" Le pare che mi porto l'amante all'Olimpico "), ma poi con il passare dei mesi - e dopo l'annuncio dell'addio da Ilary Blasi - il nome di Noemi Bocchi è diventato una certezza nella sua vita. La coppia ha provato a mantenere un basso profilo, ma alla fine con l'intervista al Corriere, Francesco ha ufficializzato la relazione. E le cose hanno preso un'altra piega.

Le cene e le festa in giro per Roma insieme (compresa quella a sorpresa per il compleanno di lui), poi i video e le foto condivise sui social - nelle quali si mostrano felici - fino all'ultima trasferta allo stadio di Monaco. Il tutto mentre Totti deve ancora ottenere la separazione giudiziale che sembra essere sempre più lontana.