In tv spunta Stefano De Martino. E Belen sbotta subito: "Perfidia"

La separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra ormai certa. La showgirl e l'ex ballerino vivono nuovamente separati da quasi due mesi e non sembrano esserci margini per un riavvicinamento nel breve periodo. De Martino è impegnato nelle registrazioni di Made in sud a Napoli e Belen si trova a Milano con Santiago, in attesa che si possano iniziare le agognate vacanze. La showgirl argetina ha trascorso da sola con suo figlio quasi tutto il periodo del lockdown, facendosi aiutare dai suoi genitori che vivono nello stesso palazzo. Proprio dal loro condominio è trapelata l'indiscrezione raccolta dal settimanale Oggi di una violenta lite della coppia dalla quale sarebbe partita la crisi profonda. Tra una storia e un post, Belen sembra non perdere occasione per lanciare qualche velata, ma non più di tanto, frecciatina a De Martino.

Mercoledì scorso, il settimanale Chi ha rilanciato la notizia di una nuova rottura tra i due e da quel momento è impazzato il gossip attorno a una delle coppie più amate dello spettacolo. Per molte ore si sono rincorse le voci e le supposizioni, finché non è intervenuta Belen in prima persona per spiegare, senza mai essere esplicita, il difficile momento che sta attraversando. L'ha fatto con un video di 4 minuti, girato in bagno e con gli occhi lucidi, ma l'ha fatto soprattutto con i commenti sotto lo stesso, nei quali lascia intendere che nella coppia ci siano ancora problemi vecchi non risolti. Da queste parole, il popolo del web ha tratto le sue conclusioni, ipotizzando che tra Belen e Stefano possano nuovamente esserci stati dei tradimenti. I fan della Rodriguez hanno riversato le colpe su Stefano De Martino, che per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione, nemmeno un'allusione velata in merito alla situazione.