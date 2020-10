Ultimo capitolo per "Le regole del delitto perfetto". Il gran finale è su Netflix

Manca poco per conoscere quale sarà il destino finale dei protagonisti de Le regole del delitto perfetto. La serie americana, conosciuta con il titolo How to get Away With Murder, è stata prodotta dal team di Shonda Rhimes (la fautrice di Grey’s Anatomy) e ora sta per arrivare su Netflix. L’ultima stagione, la sesta, sarà disponibile nel catalogo italiano dal prossimo primo novembre. E così, a poca distanza dalla sua trasmissione negli States, finalmente anche i fan del nostro Paese potranno scoprire cosa accadrà ad Annalise Keating e ai suoi protetti. Una serie che fin dal primo momento ha catturato l’attenzione della critica e del pubblico grazie alla sua narrazione tesa e coinvolgente, capace di inanellare un colpo di scena dopo l’altro.

La quinta stagione è stata resa disponibile solo qualche mese su Netflix, ora in via del tutto eccezionale, i 15 episodi che compongono il capitolo finale dello show, arrivano in Italia (e dove il servizio è attivo) prima del previsto. Nel ruolo di Annalise Keating, avvocato penalista di colore e dal passato fin troppo problematico, c’è ancora una raggiante Viola Davis, vincitrice di diversi riconoscimenti, tra cui un Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per il film Barriere. Nella serie tv in cui figura anche come produttrice, è un rinomato avvocato difensore che, causa forza maggiore, coinvolge i suoi cinque studenti meritevoli, in un torbido gioco di inganni e segreti, dove ognuno di loro può essere sacrificabile. Ogni stagione ha una linea narrativa molto particolare. Si apre infatti con un flashback in cui i personaggi sono già proiettati al centro dell’azione, poi si torna indietro nel tempo e, pian piano, si ricostruisce l’intricato puzzle di eventi.

L’ultima stagione non è da meno. Infatti si apre con un attentato alla vita di Annalise Keating e, solo alla fine, si scoprirà l’assalitore e il motivo di questa aggressione. La serie tv è stata trasmessa in America sulla ABC, ed è stata chiusa per volere dello stesso sceneggiatore anche se gli ascolti erano in picchiata. In Italia è arrivata su FOX, su Rai Due e poi su Netflix. Accattivante e coinvolgente, Le regole del delitto perfetto ha trovato grande consenso da parte del pubblico. Ha vinto diversi premi, come un Emmy Awards e due Screen Actors Guild Awards.