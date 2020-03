Un valletto della regina Elisabetta è positivo al virus. Paura per la sovrana

Continuano i problemi tra le mura di Buckingham Palace. E questa volta non si tratta di liti e dissidi tra interne tra Kate, Meghan e i fratelli reali, ma come ha riportato il The Sun, è il coronavirus che fa tremare le mura di palazzo. E non è certo la prima volta che la pandemia mette in ginocchio anche tutta la famiglia reale inglese. Ancor di più gli occhi ora sono puntati sulla Regina Elisabetta che, da quel che sembra, è esposta a un possibile contagio e per questo motivo si teme per la sua incolumità. Dopo la positività del Principe Carlo e quella del premier Johnson, ora anche un valletto di corte che ha stretti rapporti con la sovrana è risultato positivo al tampone.

La notizia ha subito fatto il giro del web e, alla luce dei fatti, tutta la famiglia e lo staff, è in apprensione per la sovrana. Fonti di palazzo però, fanno sapere che tutto è sotto controllo e non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi, ma la paura resta. Il virus è incontrollabile e nessuno può sfuggire alla sua morsa. "Tutti sono terrorizzati, non solo per se stessi ma soprattutto per la Regina Elisabetta e per il Principe Filippo – afferma la fonte anonima di palazzo che è stata intervistata dal tabloid inglese -. Al momento c’è un senso di paura che sta quasi togliendo il respiro". Il valletto che è risultato positivo è stato subito messo in isolamento, ma ci sono comunque dubbi sulla vicenda. Non si conosce il motivo per quale abbia fatto il tampone e se aveva sintomi lievi o gravi. "Adesso tutti si chiedono: chi sarà il prossimo? – aggiunge -. La situazione è seria ma si cerca comunque di pensare positivo".

Il maggiordomo che è stato contagiato aveva diversi compiti a palazzo. Il The Sun rivela che nelle sue mansioni rientrava il fatto di portare il pranzo alla Regina Elisabetta, di consegnare i messaggi di posta e di portare a spasso Vulcan e Candy, i cani prediletti della sovrana. Le fonti però rivelano che la Regina sta affrontando con serenità la sua quarantena forzata. È Palazzo insieme al Principe Filippo e ha già ridotto al minimo tutti i suoi impegni, e anche lei si sta approcciando allo smart working. Per i prossimi sviluppi non resta che attendere ulteriori notizie in merito.