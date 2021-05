Vauro: "Attaccato da benpensanti di sinistra per aver difeso il monologo di Pio e Amedeo"

" Pio e Amedeo? Mi sembrava piuttosto chiaro che si scagliassero contro questa dittatura del politically correct ''. Vauro Senesi è tornato a chiarire la sua posizione dopo le critiche ricevute sul web in seguito alla sua difesa in favore del duo comico. Non è bastata la sua visione sulla polemica a far tacere i " benpensanti di sinistra ", ha sottolineato lui, e così l'artista si è visto costretto a replicare pubblicamente contro i suoi stessi sostenitori.

Il vignettista satirico Vauro si era speso in difesa del monologo di Pio e Amedeo subito dopo lo scoppio delle polemiche. In un'intervista rilasciata all'Adnkronos, pubblicata anche sui suoi canali social, Vauro aveva spiegato: " La satira è scorretta per definizione. La polemica che si è scatenata sul monologo di Pio e Amedeo è ipocrita ". Ma per quelle parole il vignettista è stato travolto dalle critiche: " Dopo aver difeso il monologo satirico di Pio e Amedeo e aver postato la mia intervista rilasciata all'Adnkronos sul mio profilo facebook, sono stato tempestato da oltre 700 commenti di critiche, soprattutto da parte di gente di sinistra ''.

compagni

Io non ho difeso il duo comico, non so neanche come si chiamano, ho visto il loro monologo e mi sembrava piuttosto chiaro che si scagliassero contro questa dittatura unilaterale del politically correct. La satira non è comicità, la satira ha un suo linguaggio, che è quello del paradosso, del grottesco, delle esasperazioni anche delle contraddizioni del conformismo ma noi a sinistra ormai pensiamo solo a fare grandi battaglie di forma e nessuna battaglia di sostanza. Continuate così Compagni, continuate!

In un nuovo video Vauro è tornato per chiarire la sua posizione e ai "", come li ha definiti lui stesso nel filmato, ha spiegato: '''".