Virus, paura per William e Kate: morto operatore sanitario incontrato pochi giorni fa

Da circa due settimane il principe William e Kate Middleton sono in prima linea nella battaglia al coronavirus, sostenendo l’operato degli operatori sanitari. Il 20 marzo i duchi di Cambridge hanno fatto visita alla sede dell’NHS 111, il servizio di primo soccorso che raccoglie le chiamate di emergenza, mentre il primo aprile hanno visitato due ospedali di Londra per sostenere medici e infermieri. A pochi giorni dall’incontro, però, William e Kate sono stati informati che un operatore sanitario con il quale erano entrati in contatto è deceduto per complicazioni da Covid-19.

Con la regina Elisabetta II isolata al Castello di Windsor in via precauzionale e il principe Carlo risultato positivo al tampone, il principe William ha preso in mano le redini della famiglia reale. Il primogenito di Carlo e Diana ha fatto le prime prove tecniche da re, esponendosi in prima persona tra visite in prima linea e sostegno all’operato del Servizio Sanitario britannico, sempre più sotto stress con l’aumentare dei contagi e dei decessi. Negli ultimi quindici giorni William e Kate hanno visitato i servizi chiave inglesi di prima assistenza, parlando con molti operatori e supportando il loro lavoro in questo difficile momento. Nell’ultima visita dello scorso primo aprile, però, i duchi di Cambridge sarebbero entrati in contatto con un medico in seguito deceduto per il coronavirus.

Come riporta il quotidiano britannico Express, poco meno di una settimana fa il principe e la principessa hanno parlato con il personale di due ospedali di Londra, tra cui il Queen's Hospital di Burton, dove purtroppo si è registrato il primo caso di medico morto dopo aver contratto il virus. Non è chiaro se i duchi siano entrati in contatto diretto con il sanitario in seguito deceduto, mettendo dunque a rischio la loro salute, ma le dovute indagini sarebbero in corso. Nonostante la brutta notizia William e Kate hanno confermato il loro impegno a sostegno dell’SSN durante questa pandemia anche se questo dovesse significare farlo attraverso un telefono.