Widows, l'assurda preparazione di Viola Davis per il film

Widows - Eredità criminale è il film diretto da Steve McQueen che andrà in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20 e che vede come protagonista Viola Davis, attrice che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla serie televisiva Le regole del delitto perfetto. Nel cast ci sono anche attori come Liam Neeson e il Jon Bernthal di The Punisher

Widows - Eredità criminale, la trama

A Chicago, quattro uomini hanno cercato di portare a termine delle attività criminali che, tuttavia, gli si sono ritorte contro, togliendo loro la vita. Ora questa "eredità" criminale è caduta sulle spalle delle loro mogli: Veronica (Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) e Belle (Cynthia Erivo). Quattro donne che non avevano nulla in comune e che, probabilmente, non avrebbero mai incrociato le loro strade si trovano costrette a dover collaborare per risolvere i problemi legati alle attività dei loro mariti. Non solo: ora le donne vogliono trovare un modo per appropriarsi della propria libertà e della propria indipendenza. Per questo decideranno di unire le forze per portare a termine quello che i loro mariti non sono riusciti a fare ed eseguire, così, una rapina perfetta.

L'assurda preparazione del cast

Come ricorda il sito dell'Internet Movie Data Base, Widows - Eredità criminale è basato sulla serie televisiva britannica Le vedove, uscita nel 1983 e composta da sei episodi. Nel 2012, mentre era impegnato nelle riprese del film 12 anni schiavo, Steve McQueen cominciò a pensare alla trasposizione della serie in un lungometraggio. Sei anni dopo Widows - Eredità criminale è arrivato al cinema, rappresentando uno dei primi ruoli da protagonista in una pellicola di un grande studio per Viola Davis, che in realtà aveva già avuto un ruolo principale in The Help.