Will Smith torna sui social e si prende in giro da solo

Cinque mesi dopo il fattaccio, che ha visto Will Smith finire alla gogna per lo schiaffo rifilato al collega Chris Rock durante gli ultimi Academy Award, l'attore si è riaffacciato timidamente sui social network. Le manovre di riavvicinamento sono iniziate un paio di settimane fa, ovvero quando Smith è tornato sul suo profilo Instagram per scusarsi pubblicamente con Rock e il pubblico per quanto accaduto lo scorso marzo. Ma riconquistare la stima dei fan non è cosa da poco e il divo di Hollywood sembra volere puntare tutto sulla sua leggendaria autoironia per cancellare l'ingombrante passato.

" Me trying to get back on social - Io che cerco di tornare sui social ", ha scritto sulla sua pagina Instagram Will Smith, condividendo il simpatico video di una scimmia, che invita uno scontroso gorilla a prestargli attenzione. Il tentativo di riappacificazione dell'attore sembra avere colpito nel segno e ha raccolto il consenso di quasi due milioni di follower, che hanno apprezzato la sua autoironia. Il meme è piaciuto così tanto che è diventato virale sul web a poco più di ventiquattro ore dalla pubblicazione. Un ritorno con il botto dopo un'assenza social durata quattro mesi esatti.

Lo scorso 29 marzo, infatti, Will Smith aveva pubblicato su Instagram l'ultimo post per scusarsi dell'increscioso fatto accaduto agli Oscar. Poi l'addio al web ma anche alla vita pubblica. L'attore, 53 anni, ha scelto di autoesiliarsi per fare calmare le acque e dedicarsi alla sua famiglia e alla moglie, con la quale sembrava essere arrivato a un passo dall'addio proprio a causa del suo gesto contro Chris Rock, reo di avere ironizzato sul problema di Jada Pinket, l'alopecia.

Per quello schiaffo, Smith aveva perso numerosi contratti di lavoro, macchiando la sua lunga carriera cinematografica. Centoventi giorni dopo, il 29 luglio, però, il protagonista di "Io sono leggenda" e "La ricerca della felicità" è tornato sui social network con un video di scuse e spiegazioni, che ha sancito il superamento dello spiacevole episodio. Ora, dopo avere ammesso le sue colpe, Smith è tornato a fare quello che gli riesce meglio, fare sorridere il pubblico. Prima con il video del gorilla, poi con una clip in cui si mostra alle prese con un ospite indesiderato in casa propria, un ragno gigante. Anche quest'ultimo video ha attirato l'attenzione dei suoi seguaci, ma potrebbe volerci più di un simpatico filmato per fare definitivamente pace con tutti.