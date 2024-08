A Monza è il giorno di Antonelli: debutto sulla Mercedes

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è un weekend normale. Lo dice Leclerc, lo conferma Hamilton, lo pensa pure Verstappen. Eppure quello che dovrebbe essere più agitato perché sta per debuttare in Formula 1 confessa di essere tranquillissimo perché dovrà guidare solo per un'ora di prove libere. Abituatevi a Kimi Antonelli, il ragazzo del futuro, perché lui è fatto così. Riesce a non emozionarsi anche se sta per arrivare il giorno più importante della sua vita di diciottenne. «Io credo abbia talento e penso che Mercedes debba scegliere lui per il futuro», dice invece Lewis. Quasi un'investitura. Intanto si godrà il suo primo weekend monzese da futuro ferrarista. Leclerc e Sainz gli danno qualche avvertimento: «Non è un weekend normale, c'è un'attenzione incredibile da inizio settimana, ma questo carica, almeno a me». Carlos aggiunge: «Se la Mercedes un weekend è prima e seconda e quello dopo settima e ottava nessuno si preoccupa. Se capita alla Ferrari è la fine del mondo».

Lewis non è mai stato un nemico, neppure quando lottava con Vettel per il campionato. I tifosi lo hanno sempre rispettato: «Ho sempre avuto un'ottima accoglienza in Italia, anche quando eravamo in lotta con Ferrari - ammette -. Sono curioso di vedere quest'anno... ma già a Imola è stato fantastico». L'ultima volta che ha vinto a Monza ha finito facendo surfing sulla folla come una rockstar. Chissà che cosa potrà accadere l'anno prossimo. Intanto c'è di mezzo un campionato rimasto senza padrone, anche se Max con i suoi 70 punti di vantaggio non è preoccupato: «Io dormo sempre bene. Vincere o non vincere il campionato non mi cambia la vita». Max è rilassato, si aspetta una weekend combattuto con la McLaren e non solo. Questo ormai è un campionato senza certezze. Max si lascia anche andare in una dichiarazione da ferrarista dopo aver commentato il passaggio di Lewis a Maranello: «Loro fanno ottime auto stradali. Lo so perché le ho guidate. Chissà magari un giorno potrei guidare anche per loro». Il futuro può aspettare.

C'è un Gran premio d'Italia tutto da scoprire e non è detto che non ci possano essere delle sorprese.

In tv: Oggi alle 13.30 Prove libere 1 (diretta Sky), alle 17 Prove libere 2 (diretta Sky). Domani alle 12.30 Prove libere 3 (diretta Sky), alle 16 Qualifiche (diretta Sky e Tv8). Domenica alle 15 Gp (diretta Sky e Tv8)