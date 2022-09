Le urla di Pavel Nedved: ecco cos'è successo al termine di Juve-Benfica

La Juventus ha perso malamente in Champions League contro il Benfica e questo complica maledettamente i piani per il prosieguo del cammino europei dei bianconeri. Massimiliano Allegri è salito sul banco degli imputati, ma per il momento ha la fiducia della società anche se la maggior parte dei tifosi si è esposto sui social con l'hashtag eloquente #Allegriout.

La situazione in casa Juventus è incandescente e a renderla ancora più calda ci ha pensato il vicepresidente del club di Corso Galileo Ferraris Pavel Nedved. La furia ceca già nelle passate stagioni e in momenti delicati aveva usato metodi forti con lo spogliatoio bianconero e il copione si è riproposto al termine del match perso contro il Benfica.

Dopo la sconfitta contro i lusitani, Nedved si è recato negli spogliatoi dello Stadium e ha fatto una vera e propria sfuriata per "svegliare" l'ambiente. Secondo quanto riporta Fanpage, infatti, il vicepresidente è esploso, lamentandosi per quanto visto in campo e l'ha fatto davanti a Massimiliano Allegri e agli altri dirigenti. Il confronto sarebbe stato molto lungo e per questa ragione il tecnico toscano si è presentato in ritardo alle interviste del post partita. Uno sfogo in piena regola, dunque, ma questa volta la particolarità è che è arrivato a inizio stagione e dopo solo otto partite tra campionato e Champions League.



La situazione in casa Juventus non è delle migliori e c'è ancora tutto il tempo per rimediare visto che siamo solo ad inizio stagione ma bisognerà già iniziare a farlo da domenica con l'ostica sfida esterna contro il Monza del neo tecnico Raffaele Palladino. Per ora Allegri è saldo al suo timone nonostante i malumori dei tifosi e anche l'ultima battuta di uno di questi: "Esonerate il mister" è stata colta e trasformata in controbattuta dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene: "Lo paghi tu l'altro?".

Arrivabene risponde ad un "AllegriOut" con " lo paghi tu quell'altro che viene..? "pic.twitter.com/0VOw6xydA7 — Juanito (@juanito92x) September 14, 2022

L'hashtag #Allegriout sta ormai spopolando sui social network e ora servirà un'inversione di tendenza per far cambiare idea ai tifosi che non stanno affatto apprezzando quanto stanno vedendo nelle ultime due stagioni visto che erano abituati a fare incetta di scudetti. Nedved si è fatto sentire dando manforte all'allenatore ma ora toccherà all'ex allenatore del Milan trovare la quadra per uscire da questa situazione difficile per allontanare le voci sul suo possibile esonero.