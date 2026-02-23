Il tè tra cerimonie e favole. Quando il relax è in foglia

Dal Giappone al Marocco, dalla Cina alla Russia, dalla Gran Bretagna all'Iran, esistono tanti rituali legati al tè, bevanda naturalmente "lenta" che induce alla riflessione e alla spiritualità. Noi italiani in realtà abbiamo sempre sottovalutato questa bevanda, preferendo il più metropolitano caffè, ma anche a Milano esistono posti in cui godersi una buona tazza in un ambiente da chiacchiera o in cui acquistare una materia prima selezionata da preparare in casa. Vediamo dove.

Momenteeria Una sala da tè aperta pochi mesi fa in zona Sant'Ambrogio, al numero 38 di via Carducci, che è nido di felicità. Si possono degustare o acquistare 60 tipi di tè pregiati importati direttamente da Cina, e tra essi i blend esclusivi firmati Albino Ferri ma anche infusi e tisane. C'è Roccardo Colosi, un Tea Sommelier che consiglia ma grazie a un QR Code si può anche servirsi dei consigli di un "advisor" digitale che cerca di interpretare i gusti del cliente. Bello il vasellame. Dolci a cura di Rita Strati, architetto e cake designer.

Chà Tea Atelier Da oltre 15 anni l'atelier dove degustare e acquistare i tè selezionati da Gabriella Lombardi, prima Tea Sommelier professionista in Europa. Un vero luogo di divulgazione e trasmissione della cultura del tè, con corsi amatoriali e professionali realizzati in partnership con la Tea and Herbal Association of Canada. In vendita premium tea di ogni tipologia (bianchi, gialli, verdi, neri, fermentati, rossi) provenienti da tutto il mondo. In via marco D'Oggiono 7.

La Via del Tè Al numero 13 di via Madonnina, nel cuore di Brera, una boutique che propone il meglio del brand fiorentino, dalle collezioni al tè sfuso agli accessori e ai servizi da tè. C'è anche un'aromateca, che inebria con i profumi contenuti nei flaconi di vetro. Degustazione gratuita di tè, miscele o tisane e servizio take away per sorseggiare passeggiando la propria bevande. Altre due sedi in via Meravigli e in via della Spiga.

Teacup In via Caminadella 18 una sala da tè molto particolare, con un'estetica opticale vagamente steampunk, alla Tim Burton. Ricca la carta dei tè, che suddivide i tè in tre catogorie: regular (5 euro), premium (6) e rarity (8) dal bianco Pai Mu Tan Fujian al nero Assam Nonaipara al verde Genmaicha Kojiro all'oolong Jade Dong Ding. C'è anche la cerimonia del tè matcha direttamente da Uji. Poi infusi, caffetteria e alcuni buoni dolci.

Crazy Cat Café Una buona selezione di tè verdi e neri in questo locale che si caratterizza soprattutto per la presenza di una decina di gatti, i veri "padroni di casa", con cui intrattenersi con affetto ma anche rispetto. Tutto è studiato in funzione del loro benessere, l'arredamento, il numero di clienti ammesso e le regole dell'interazione. Un posto dove il benessere è circolare, dai felini agli umani e ritorno. Da fare le fusa.

Rabbit Hole Al numero 20 di via Mazzini, a due passi dal Duomo, dietro un cancello in ferro battuto molto old style, una sala da tè a tema in stile giapponese, ispirata all'immaginario di Alice nel Paese delle Meraviglie e che vuole trasportare il cliente all'interno di un mondo magico. Si viene per godere dell'atmosfera fiabesca alla Lewis Carroll, non tanto per la qualità del tè. Dolci cinematografici.

La Teiera eclettica Al 30 di via Melzo una sala da tè nella quale si possono ordinare e degustare i prodotti venduti sfusi nel negozio adiacenti oltre a qualche "fuori menu".

Uno spazio piccolo e tranquillo, che affaccia su un cortile che garantisce isolamento dalla frenesia cittadina. Lo stile guarda al Giappone, le stanze per la cerimonia del tè sono minimali perché è il tè che deve "arredare". In accompagnamento dolci artigianali molti dei quali hanno il tè come ingrediente.