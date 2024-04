"Deve stare vicino alla sua famiglia". Paolo Belli cancella la tournée teatrale, cosa è successo

Il tour teatrale di Paolo Belli è stato annullato all'improvviso a due date dalla conclusione. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno a pochi giorni dalla tappa di Roma, dove l'artista ha fatto il tutto esaurito con lo spettacolo "Pur di far commedia". Con una nota ufficiale la società di produzione di Paolo Belli ha annunciato che le date della pièce teatrale in programma l'11 e 12 aprile e il primo concerto della sua nuova tournée musicale (previsto per il 14 aprile) sono saltate "per cause non dipendenti dalla volontà dell'artista".

Le date cancellate

Paolo Belli era in tour per l'Italia con lo spettacolo "Pur di far commedia" - scritto con Alberto Di Risio - dallo scorso febbraio, una commedia tra teatro e musica che lo vedeva protagonista sul palco insieme ad altri sette musicisti con un calendario fittissimo. La tournée si sarebbe dovuta concludere il 12 aprile ad Alessandria, ma per sopraggiunti problemi personali di Belli le date sono state "rinviate o cancellate", fanno sapere dallo staff dell'artista. Annullate, dunque, le ultime due repliche stagionali di "Pur di Far Commedia" dell'11 aprile a Carate Brianza al Teatro L'Agorà e del 12 aprile a Casale Monferrato presso il Teatro Municipale. Cancellata anche la prima data del tour estivo, in programma per il 14 aprile nella piazza centrale di Sant'Antioco.

I motivi dello stop al tour

I motivi che hanno obbligato Paolo Belli a sospendere la sua tournée non sono stati resi noti, ma nel comunicato ufficiale della PB Produzioni si legge: "A Paolo, che in questo momento ha necessità di stare vicino alla propria famiglia, va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza". Il musicista, che lo scorso 21 marzo ha compiuto 62 anni, si è dovuto fermare per problemi familiari, dei quali al momento non ha voluto rivelare niente. Da due giorni Belli si è chiuso nel silenzio. L'ultimo post Instagram pubblicato sul web risale a due giorni fa, quando l'artista ha ringraziato il pubblico di Roma per l'affetto ricevuto durante la replica del suo spettacolo. "Grazie infinite caro pubblico di Roma, questa sera è stato me-ra-vi-glio-so! Non dimenticherò mai più quello che mi hai regalato", aveva scritto su Instagram il co-conduttore di Ballando con le stelle.

Nulla che facesse presagire che di lì a poche ore Paolo Belli avrebbe dovuto interrompere il suo tour a causa di problemi familiari.