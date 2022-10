Prime Day 2022: le offerte imperdibili sui grandi elettrodomestici

Siete alla ricerca di un nuovo elettrodomestico per la casa, un articolo efficiente e moderno ma le offerte vi confondono? Ecco accorrere in soccorso le offerte esclusive Amazon Prime con il loro corposo e ricchissimo pacchetto di proposte e sconti. Dal forno super accessoriato al fornello a induzione, passando per la lavatrice e molto altro. Un elenco di prodotti delle migliori marche, con costi e offerte da vagliare accuratamente così da acquistare l'articolo più adatto alle proprie esigenze. Ecco i prodotti più interessanti.

Forno elettrico a incasso

Se il cambio forno è necessario ecco il modello a incasso in acciaio inox ventilato della Bosch, con le funzioni di riscaldamento veloce, regolazione della temperatura da 50 ºC a 275 ºC e classe di efficienza energetica A. La funzione HotAir 3D consente una distribuzione omogenea del calore sui tre livelli della struttura, con risultati di cottura ottimi. Sette i programmi con un comodo display LED rosso per impostarli, completa il tutto un programma autopulente Pulizia EcoClean, utile per detergere la parete posteriore senza uso di sapone o agenti chimici; semplice, ecologico, sicuro ed economico. Tecnologia all'avanguardia, design senza tempo e facilità d'uso per questo elettrodomestico. Scopri l'offerta su Amazon.

Electrolux forno multifunzione SteamBake

Per gli appassionati di torte e lievitati ecco il forno SteamBake della Electrolux in grado di garantire risultati da pasticciere professionale, il tutto premendo un semplice tasto per il rilascio del vapore. L'umidità generata all'interno della cavità del forno consente all'impasto di lievitare completamente, dando vita ad un prodotto morbido dentro, croccante e dorato fuori. Perfetto sia per i dolci che per le pietanze salate. La cottura risulta uniforme grazie al sistema in dotazione in grado di far circolare il calore nel forno, senza la necessità di mescolare i cibi e con una disposizione multilivello. Il sistema integrato AquaClean fa evaporare l'acqua nel fondo del forno e il vapore scioglie il grasso ostinato e i residui lasciati sulle sue superfici, per una pulizia facile e immediata. Scopri l'offerta su Amazon.

Piano cottura a induzione

Dall'elegante design, senza profili è il piano cottura a induzione PowerBoost di Bosch, con quattro zone di cottura che offre fino al 50% in più di potenza per garantire ottime prestazioni e minimi consumi. Il controllo della cottura è garantito dal display elettronico con comandi TouchSelect, in abbinamento con la funzione QuickStart e Timer contaminuti, per una rapida selezione della potenza di cottura e spegnimento automatico. E funzione reStart in caso di spegnimento accidentale, per un'operazione più semplice e sicura. Anche grazie a un accurato sistema di programmazione, che permette il blocco del pannello di controllo per prevenire incidenti e cambi di programmazione, e per la sicurezza dei bambini. Scopri l'offerta su Amazon.

Lavatrice a carico frontale da 7 chilogrammi

È della Hisense il modello WFVC7012E, una lavatrice a carica frontale con capienza da 7 Kg, con 15 programmi come quick wash di soli 15 minuti, baby care e pulizia cestello. Completa il tutto il display LED e la velocità di centrifuga, molto efficace tanto da ridurre le tempistiche legate all'asciugatura dei capi. Classe energetica E con partenza ritardata e child lock per impedirne l'accesso ai bambini. Scopri l'offerta su Amazon.

Lavasciuga a carico frontale LG

Modello F2DV5S8H0E per la lavasciuga slim a carico frontale della LG, capacità 8,5 e 5 chilogrammi a libera installazione. L'intelligenza artificiale LG AI DD rileva il peso, identifica la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti ottimali per ogni lavaggio. Il programma Allergy Care con funzione a vapore igienizzante, elimina il 99.9% degli acari della polvere riducendo le problematiche respiratorie legate alle allergie. Il lavaggio Turbo Wash permette un'operazione rapida in soli 59 minuti, per un articolo completo che non solo lava accuratamente ma asciuga, riducendo tempi ed energia, e risparmiando in spazio. Dotata di design elegante e moderno, con un display più visibile, una manopola più grande con finitura in metallo e un oblò in vetro temperato. Scopri l'offerta su Amazon.

Asciugatrice slim di Beko

Un articolo compatto e dal formato ridotto ma professionale, ecco l'asciugatrice Slim modello DRXS712W Young di Beko. Con capienza pari a 7 chilogrammi si avvale di 15 programmi, con partenza ritardata e pompa di calore. Un elettrodomestico di classe A+ a libera installazione, per risultati ottimali, capi morbidi e asciutti alla perfezione. Scopri l'offerta su Amazon.

Frigorifero total no frost

Frigorifero Side by Side della Hisense, un elettrodomestico moderno in grado di preservare la freschezza dei cibi grazie al sistema total no frost, che regola la temperatura interna e l'umidità scongiurando la formazione di batteri. Anche grazie alla ventilazione multi air flow, che garantisce la distribuzione uniforme dell'aria fredda in ogni angolo della cavità del frigorifero. Il controllo esterno è elettronico con sistema touch con LED chiaro, facile e intuitivo. Il frigorifero è molto capiente, pari a 519 liti, con classe di efficienza energetica F. Scopri l'offerta su Amazon.