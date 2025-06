Roland Garros 2025, i montepremi: tutte le cifre di vincitore e partecipanti

Ascolta ora 00:00 00:00

L'edizione 2025 del Roland Garros si avvia alla sua conclusione, con la finale del singolare femminile tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff in programma sabato pomeriggio e quella del tabellone maschile che vedrà misurarsi sullo Chatrier i vincitori delle due semifinali di oggi tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz da un lato e Jannik Sinner e Novak Djokovic dall'altro.

Lo Slam parigino si è rivelato estremamente positivo per i colori azzurri, a parte la dolorosa eliminazione di Jasmine Paolini agli ottavi di finale per mano dell'ucraina Elina Svitolina nonostante i 3 match point. Ciò nonostante la tennista toscana avrà la possibilità di approdare alla finale del doppio femminile con Sara Errani, al fianco della quale oggi pomeriggio dovrà vedersela contro la coppia composta da Diana Shnaider e Mirra Andreeva. Proprio Sara Errani, al fianco di Andrea Vavassori è la fresca vincitrice del doppio Misto, centrando così il suo secondo Slam al fianco del tennista torinese dopo gli US Open dello scorso anno. Ovviamente ci sono poi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che scenderanno in campo per cercare di raggiungere la difficilissima impresa di una finale tutta azzurra. Ma quanto incasseranno i tennisti in questa edizione del Roland Garros?

Il torneo sul rosso più importante dell'anno ha registrato nel 2025 un incremento del 5,21% rispetto allo scorso anno per quanto concerne il montepremi messo a disposizione dei partecipanti. Nonostante il passo in avanti, tuttavia, resta ampio il divario coi due Slam più ricchi, ovvero Wimbledon e gli US Open: se il premio totale per quest'anno è di 56,352 milioni di euro, bisogna sottolineare il fatto che le edizioni 2024 dei tornei che si disputano sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club e su quelli di Flushing Meadows hanno messo a disposizione dei partecipanti un montepremi rispettivamente di 60 e 70 milioni di euro. Considerando che probabilmente quest'anno sia Wimbledon che gli US Open saranno ancora più "ricchi" è possibile comprendere che resta ancora un divario abbastanza rilevante.

Ciò nonostante si parla di cifre molto importanti, ma come è suddiviso il montepremi complessivo nel singolare a seconda del progresso che il tennista riesce a fare nel tebellone? Raggiungere il primo turno significa incassare ben 78mila euro, il secondo turno 117mila euro, il terzo turno 168mila euro, gli ottavi di finale 265mila euro, i quarti di finale 440mila euro, la semifinale 690mila euro, la finale 1.275.000 euro, il vincitore 2.550.000 euro. Anche chi parte dalle qualificazioni ma non riesce ad accedere al tabellone principale del Roland Garros riesce a guadagnare cifre consistenti: sono 21mila euro per il primo turno, 29.500 per il secondo e 43mila per il terzo.

E per quanto concerne il doppio? Al momento non esiste alcuna distinzione dei premi garantiti ai partecipanti del torneo maschile, di quello

femmiinile e del misto. Un primo turno vale 17.500 euro, un secondo turno 27.500 euro, un terzo turno 43.500 euro, i quarti di finale 80mila euro, le semifinali 148mila euro, la finale 295mila euro e la vittoria 590mila euro.