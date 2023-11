ATP Finals, stasera Sinner-Djokovic: dove vederla in tv e a che ora

L'attesa è finita: Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals, al Pala AlpiTour di Torino, nella seconda giornata del Gruppo Verde, stasera 14 novembre alle ore 21:00. Entrambi hanno vinto all'esordio (l'azzurro 2-0 contro Tsitsipas, il serbo in tre set su Rune) per cui chi vincerà la sfida avrà più di un piede in semifinale.

La sfida più attesa

Un esame di maturità o forse ancora qualcosa di più, quello che attende Sinner. Il match contro Djokovic arriva nel momento migliore della carriera del tennista altoatesino. Dopo i trionfi a Pechino e Vienna e l'approdo alla quarta posizione del ranking, l'azzurro misurerà le sue ambizioni contro il numero uno al mondo. Sarà interessante capire se i progressi raggiunti nelle ultime settimane da Jannik siano tali da poter fare partita alla pari contro il campione serbo. Perché battere rappresenterebbe un incredibile segnale di forza mandato a tutto il torneo ma anche mettere in difficoltà l'avversario farebbe bene al morale di Sinner.

Detto questo non si può dimenticare che Djokovic arriva all’appuntamento forte di una striscia di 19 vittorie di fila che gli hanno già garantito con certezza la permanenza sul trono mondiale a fine anno. L’ultimo a batterlo è stato Alcaraz nella finale di Wimbledon. Nel frattempo il serbo ha collezionato altri 3 titoli: Cincinnati, Us Open e Parigi-Bercy arrivando a quota 97 in carriera, terzo di sempre dopo Connors (109) e Federer (103).

I precedenti

Il grande favorito della vigilia è di sicuro Djokovic. I due si sono affrontati tre volte in carriera. Il bilancio è favorevole al serbo, che ha vinto tutti i precedenti. Il primo confronto si disputò sulla terra rossa di Monte-Carlo nel 2021: vinse agevolmente il serbo 6-4 6-2.

Le altre due sfide sono avvenute nel teatro leggendario di Wimbledon. La prima nei quarti di finale nel 2022, quando Djokovic fu costretto a rimontare e vincere al 5° dopo i primi due set perfetti di Sinner (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2). Più agevole invece la semifinale di quest'anno, vinta dal serbo in tre set in maniera abbastanza agevole (6-3 6-4 7-6).

Questo è il primo confronto sulla superficie indoor dove Sinner potrà sfruttare maggiormente il servizio, divenuto decisamente più incisivo dopo le modifiche tecniche apportate negli ultimi mesi, oltre che la pesantezza dei suoi colpi da fondo.

Il programma di oggi

Sessione pomeridiana

(4) Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin vs. (7) Maximo Gonzalez/Andres Molteni 6-4 6-4

(6) Stefanos Tsitsipas vs. (8) Holger Rune



Sessione serale

(1) Ivan Dodig/Austin Krajicek vs. (5) Marcel Granollers/Horacio Zeballos

Dove vedere la sfida in tv

Il match tra Sinner e Djokovic si disputerà alle 21.00 e verrà trasmesso contemporaneamente in diretta in chiaro su Rai 2 e su Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). In streaming il match sarà visibile su Rai Play, su SkyGo e su NOW. I telecronisti su Sky Sport saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci, mentre sulla Rai il racconto della sfida sarà affidato a Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. Il confronto sarà preceduto, alle 14.30, dall’altra sfida del girone, tra Tsitsipas e Rune, che, invece, sarà trasmesso in tv in diretta solo sui canali Sky e in streaming su SkyGo e su NOW.