Atp Finals: Tsitsipas si ritira dopo soli tre game, Rune vince a tavolino

Clamoroso alle Atp Finals in corso a Torino: dopo soli tre game il greco Stefanos Tsitsipas si è ritirato a causa di un infortunio. Il punteggio era di 2-1 per il danese, Holger Rune, che ha vinto a tavolino la gara anche se avrebbe tanto voluto giocare, come dimostra l'incredulità dopo quanto accaduto nei primi minuti.

Cosa è successo

L'inizio del primo set era pieno di agonismo ed emozioni con Rune il primo a servire ed essere bravo a recuperare due palle break a Tsitsipas, si va sull'1-0. Il greco, pur soffrendo, pareggia i conti e il danese lo ri-sorpassa subito. Alla fine del terzo game con Rune avanti 2-1 ecco la scena che cambia tutta la storia del match: colloquio tra il greco e il fisioterapista che, con una faccia sconsolata, si alza dalla panchina e va dall'arbitro annunciando il ritiro. Il 24enne ateniese aveva chiesto l'intervento del medico al cambio di campo lamentando problemi nei movimenti e addirittura a sedersi.

Piovono fischi dalle tribune, stretta di mano con Rune, mani in alto in segno di scuse al pubblico ma poi prende la via degli spogliatoi. " Mancanza di rispetto al tennis ", ha detto il telecronista Sky Sport, Angelo Mangiante, in diretta nei secondi successivi al ritiro. " Sono rimasta basita, arrivato alle Finals non puoi mollare, devi onorare l'impegno e andare fino in fondo ", ha aggiunto Raffaella Reggi, commentratrice dell'emittente ed ex tennista.

Le parole di Rune

" Ho capito che al servizio c'era qualcosa che non funzionava, se aveva qualche problema ha fatto bene a fare quello che ha fatto ", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Holger Rune intervistato pochi minuti dopo il termine della gara. In attesa del big match di questa sera tra Sinner e Djokovic per il primato nel girone, il ritiro del greco ha dato un enorme doppio vantaggio al danese che conquista una vittoria, sulla carta, per due set a zero e risparmia importanti energie per poi affrontre proprio Sinner nell'ultima e decisiva giornata del girone.

Tsitsipas is forced to retire against Rune



Get well soon, @steftsitsipas #NittoATPFinals pic.twitter.com/SGeBJq8ots — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2023

Una vera beffa per chi aveva acquistato i biglietti e vedere questa super gara tra il numero sei (Tsitsipas) e il numero otto (Rune) del ranking Atp mondiale. Per sostituire il match del Pala Alpitour che praticamente non si è giocato, gli organizzatori hanno deciso per una gara amichevole tra il tennista polacco Hubert Hurkacz e l'americano Taylor Fritz.