Australian Open, quando gioca Sinner e dove vedere la partita in tv

Jannik Sinner, numero 4 del mondo, scenderà in campo domenica 14 gennaio contro l'olandese Botic van de Zandschulp (n.59), nella sfida valida per il primo turno degli Australian Open.

Gli organizzatori del torneo hanno infatti ufficializzato il programma della prima giornata dei due campi principali di Melbourne Park. Toccherà al tennista altoatesino inaugurare l'edizione 2024, sulla mitica Rod Laver Arena, il campo centrale di Melbourne. L'inizio è fissato alle 2.00 ora italiana, le 12.00 australiane (il fuso orario è +10 rispetto all’Italia).

Australian Open Order OF PLAY - RLA & MCA - Sunday 14 January Full schedule to follow at https://t.co/GDd0dOVG6D#AusOpen #AO2023 pic.twitter.com/QuyKAlyGB8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2024

L'avversario e i precedenti

I due non si sono mai affrontati in carriera, un fattore che rende quest'incontro un'incognita per l'azzurro. Di sicuro poteva andare meglio il sorteggio per Jannik, che avrà di fronte un avversario di livello per trattarsi di un primo turno. Van de Zandschulp, avversario recente dell'Italia in Coppa Davis, è un giocatore completo, abile in tutte le fasi di gioco e che rende al meglio sulle superfici veloci. Il suo best ranking è il 22° posto. Nessun titolo vinto in carriera. Il migliore risultato negli Slam è il quarto di finale agli Us Open 2021.

In questi giorni l'altoatesino ha dimostrato di essere in grande forma fisica, pur non avendo disputato partite ufficiali mentre van de Zandschulp è sceso in campo a Hong Kong e ad Auckland senza impressionare particolarmente. Il meteo non prevede temperature altissime, un fattore troppo spesso condizionante in Australia. Lo scorso anno Sinner fu fermato agli ottavi di finale da Tsitsipas ma nel 2024 punta decisamente più in alto, con una possibile semifinale contro Djokovic in vista.

Il tabellone di Sinner

Il tennista altoatesino stavolta punta al bersaglio grosso ed è uno dei favoriti del torneo. Dopo van de Zandschulp, al secondo turno per Jannik ci sarebbe il vincente del match tra un qualificato e l’argentino Pedro Cachin, al terzo dove invece l’ipotetica testa di serie da affrontare sarebbe l’argentino Sebastian Baez (n°26). Il sudamericano, però, potrebbe anche fermarsi prima, contro il padrone di casa Kubler o l’americano Wolf, avversario di primo turno dell’argentino. Agli ottavi, tutto sembra pronto per una sfida o con il russo Karen Khachanov o con l’americano Frances Tiafoe, in ogni caso una partita complicata.

Conosciamo il primo avversario di Jannik #Sinner agli Australian Open ma come potrebbe essere la strada dell'azzurro verso la finale di Melbourne? https://t.co/BmqhyfIvzk#AusOpen #EurosportTENNIS #Tennis pic.twitter.com/LOKUnHTgiw — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 11, 2024

Continuando il cammino si arriva ai quarti, dove potrebbe esserci Andrej Rublev, testa di serie numero cinque. Bella sfida sicuramente, ma forse l’avversario migliore per caratteristiche che l’azzurro avrebbe potuto pescare. Si arriva dunque alla semifinale, con la possibile nuova sfida a Novak Djokovic. Il serbo potrebbe avere prima gli ottavi con Ben Shelton, mentre nei quarti un’ipotetica sfida con Tsitsipas o Fritz. In finale dovrebbe esserci uno tra Alcaraz e Medvedev, ma nella parte bassa del tabellone sono presenti anche Rune, Zverev ed un ritrovato Dimitrov. Senza dimenticare possibili sorprese che nel tennis non mancano mai.

Dove vedere la partita

Il match tra Sinner e van de Zandschulp sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) o in streaming su eurosport.it e Discovery+, la nostra piattaforma streaming con tutti i campi a disposizione. Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+, la piattaforma streaming che assicurerà la copertura totale dei campi per non perdere nemmeno un minuto del primo Slam stagionale. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2, inclusi nel loro abbonamento.