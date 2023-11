Coppa Davis, oggi Italia-Serbia per un posto in finale: quando si gioca e dove vederla in tv

È tutto pronto: Italia e Serbia si affrontano - oggi 25 novembre alle ore 16.00 - nelle semifinali di Coppa Davis, in programma al Palacio Deportes Martin Carpena di Malaga.

Un anno dopo la sconfitta contro il Canada, gli Azzurri guidati dal capitano Filippo Volandri vanno di nuovo a caccia di una finale che manca dal 1998. Stavolta l'ostacolo per Jannik Sinner (autentico trascinatore contro l'Olanda) e i suoi compagni sarà la Serbia del numero uno al mondo, Novak Djokovic. La sfida metterà di nuovo di fronte il campione serbo e l'altoatesino, per la terza volta in pochi giorni dopo il doppio confronto alle ATP Finals.

Win tickets to the #DavisCup Final



Follow @DavisCup

Follow @viveandalucia

Tag someone you want to bring



*Travel and accommodation not included. pic.twitter.com/uoHlcjb8Eg — Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2023

La squadra italiana è reduce dalla vittoria 2-1 contro l'Olanda, arrivata grazie al successo in doppio della coppia Sinner-Sonego. Prima sempre l'altoatesino aveva battuto Griekspoor, in seguito alla sconfitta di Arnaldi contro Van de Zandschulp. Tutto facile invece per la formazione serba, vincitrice 2-0 sulla Gran Bretagna, dopo le vittorie di Kecmanovic (contro Draper) e Djokovic (su Norrie).

I due Paesi non si sono mai affrontati in Coppa Davis da quando la Serbia è indipendente. Gli Azzurri, però, vantano sette precedenti con la Jugoslavia: il bilancio è 4-3. L'ultima sfida risale al 1988: a Belgrado, sul sintetico indoor, la Jugoslavia vinse 4-1 contro l'Italia capitanata da Adriano Panatta. C'è un precedente, che fa ben sperare. Nel 1976 l'Italia si impose a Bologna per 5-0, prima della storico trionfo in Cile.

I convocati

ITALIA

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Lorenzo Sonego

Matteo Arnaldi

Simone Bolelli

Capitano: Filippo Volandri ITALIA



Back-to-back semi-finals for the first time since reaching 3 straight semi-finals in 1996-98!#DavisCupFinals pic.twitter.com/VaKvvHDGWl — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2023

SERBIA

Novak Djokovic

Laslo Djere

Dusan Lajovic

Miomir Kecmanovic

Hamad Medjedovic

Capitano: Viktor Troicki Super Serbia



Serbia are semi-finalists for the second time in the last three seasons #DavisCupFinals pic.twitter.com/iU6zfc7m2z — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2023

Le scelte di Volandri

Volandri parte dal punto fermo Sinner, che affronterà nel secondo singolare Djokovic, nell'ennesima sfida tra i due grandi protagonisti di questo finale di stagione e poi giocherà anche l'eventuale doppio. I dubbi restano sul primo singolarista: sono in lizza Musetti, Sonego e Arnaldi. Al momento il favorito ad affrontare nel primo match Kecmanovic sembrerebbe Musetti. Il tennista di Carrara è in vantaggio 2-0 sul rivale serbo, e nonostante non stia vivendo un momento brillante, potrebbe mettere in difficoltà Kecmanovic.

Difficile che venga riproposto Arnaldi dopo la sconfitta di giovedì mentre Sonego (non in perfette condizioni) potrebbe essere risparmiato per il doppio insieme a Sinner, con cui ha trovato grande feeling. Escluso l'impiego nell'eventuale doppio dello specialista Bolelli. Di sicuro sarà fondamentale conquistare il primo punto della sfida, anche perché negli altri due incontri servirà una vera impresa per battere Djokovic. Partire sull'1-0 e sperare che tra il singolare di Sinner e il doppio si conquisti un altro punto non sarebbe male. La presenza del campione serbo rende ovviamente tutto più difficile.

Le scelte di Troicki

Troicki punta forte su Djokovic, leader indiscusso della squadra e attuale dominatore del circuito. Il campione serbo vanta dei record incredibili anche in Coppa Davis: ha vinto gli ultimi 20 match in singolare la sua ultima sconfitta risale al settembre 2011 quando si ritirò con Del Potro nella sfida contro l'Argentina. Nel primo singolare sembra certa la conferma di Miomir Kecmanovic, reduce dalla bella vittoria contro Draper, e più a suo agio sulla superficie indoor rispetto ai terraioli Djere e Lajovic. Proprio quest'ultimo dovrebbe scendere al fianco di Djokovic, qualora si arrivasse alla terza partita. Escluso invece l'impiego del giovane Medjedovic.

Il programma

La semifinale tra Italia e Serbia è in programma al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga sabato 25 novembre alle 12.00. Il format prevede due singolari e un doppio in caso di parità.

Dalle ore 12.00

Primo singolare (Tra i numeri 2) – Lorenzo Musetti-Miomir Kecmanovic

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1) – Jannik Sinner-Novak Djokovic

A seguire (eventuale)

Doppio – Jannik Sinner/Lorenzo Sonego-Novak Djokovic/Dusan Lajovic

Il tabellone

Chi vince affronta in finale l'Australia. Ieri gli 'Aussies' guidati dal capitano Lleyton Hewitt hanno battuto 2-0 la Finlandia. Dopo il successo nel primo singolare di Popyrin su Virtanen, a completare l'opera ci pensa De Minaur, che ha la meglio su Emil Ruusuvuori, con il punteggio di 6-4 6-3.

Aus-tanding



Australia are in the Davis Cup Final for the second year in a row #DavisCupFinals pic.twitter.com/abkq6lqMLZ — Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2023

QUARTI DI FINALE

Canada-Finlandia 1-2

Repubblica Ceca-Australia 1-2

Italia-Olanda 2-1

Serbia-Gran Bretagna 2-0

SEMIFINALI

Finlandia vs Australia 0-2

Italia vs Serbia (sabato 25 novembre, ore 12)

FINALE

Australia vs Italia/Serbia (domenica 26 novembre, ore 16)

Dove vedere Italia-Serbia in tv

La semifinale di Coppa Davis, Italia-Serbia, sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 alle ore 12.00 (con il passaggio dalle 13.00 alle 13.30 su Rai Sport) oltre che in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà affidata a Marco Fiocchetti con il commento tecnico di Paolo Cané.

L'incontro sarà trasmesso in diretta anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e Sky Go. Tutti gli aggiornamenti anche sul sito skysport.it (con liveblog e highlights dedicati per tutti i match principali) e sugli account social di Sky Sport (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok) dove i followers potranno seguire e commentare live le news attraverso l’hashtag #SkyTennis.