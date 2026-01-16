Sinner è pronto a ripartire e svela il suo obiettivo

È arrivata anche la prima vittoria del 2026 per Jannik Sinner che fa da apripista per una stagione molto intensa dove cercherà di tornare al comando della classifica mondiale. In questo caso si è trattato di un match esibizione contro l'amico canadese Felix Auger-Aliassime vinto in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 10-7 e prepararsi al meglio agli Australian Open con la sua prima gara lunedì o martedì. Jannik, però, in conferenza stampa ha puntato l'accento sul reale obiettivo per il 2026.

L'auspicio di Sinner

" Il mio obiettivo è diventare un giocatore un po' più imprevedibile perché penso che sia questo che devo fare: cercare di diventare un tennista migliore. Abbiamo lavorato molto per riuscire a passare alla rete. I piccoli dettagli fanno la differenza ", ha spiegato alla stampa internazionale. Il desiderio di un gioco diverso è nato nel 2025 dopo la cocente sconfitta in finale agli Us Open contro Carlos Alcaraz quando l'azzurro ha ammesso la natura prevedibile del suo gioco promettendo di ampliare il suo repertorio. " L'obiettivo è migliorarsi come tennista. Non si tratta di battere un avversario, ma di sentirsi a proprio agio in ogni situazione. È quello che abbiamo cercato di fare nella off-season ", ha sottolineato.

Come si è svolta la preparazione

Nell'ultimo mese, dunque, Sinner e il suo team hanno lavorato come semore nei dettagli per iniziare la nuova stagione con il piede giusto e provare a difendere il titolo vinto lo scorso anno a Melbourne. " Abbiamo lavorato molto a livello fisico: la parte fisica ora è molto, molto importante perché le partite possono essere molto lunghe ma anche molto intense" , ha aggiunto. " Il tennis attuale è molto veloce, quindi devi essere al massimo livello fisico il più a lungo possibile. La stagione è molto lunga, quindi bisogna gestire il proprio corpo nel miglior modo possibile ".

Per quanto riguarda la prestazione contro il canadese vinta al super tie-break vma anche quanto avvenuto in queste settimane, l'azzurro ha concluso dicendo alla stampa che " non poteva andare meglio di così, è la miglior preparazione possibile.

Siamo buoni amici con Felix, abbiamo giocato delle belle partite specialmente l'anno scorso anche in sede di Grand Slam e avvertire questa sensazione durante una sessione di allenamento senza di voi non sarebbe stato possibile. È stata una buona giornata, ho avuto dei buoni feedback sulle cose su cui abbiamo lavorato e adesso vedremo quel che accadrà durante il torneo".