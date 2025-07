Finale Wimbledon, a che ora e dove vedere Sinner-Alcaraz

Il giorno più atteso è arrivato: l'ultimo atto dell'edizione 2025 di Wimbledon si conclude come meglio non potrebbe con i due grandi favoriti a giocarsi lo Slam più importante sull'erba, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il numero uno e il numero due del mondo. L'altra ottima notizia riguarda tutti gli appassionati che potranno seguire la gara in chiaro su Tv8 oltre ai canali Sky Sport dedicati e in streaming su Now Tv.

La rivincita di Parigi

Appena cinque settimane dopo l'incubo vissuto dall'altoatesino nella finale del Roland Garros, si ritrovano di fronte i due fenomeni del tennis mondiale che hanno ormai definitivamente presto il posto dell'ultimo dei "Big three" rimasto all'avanzare del tempo, quel Novak Djokovic che nulla ha potuto contro Jannik nella semifinale di due giorni fa. " Le rivalità fanno sempre bene allo sport - il giudizio di Sinner -. Sono convinto che se sapremo ripeterci altre volte a questi livelli nei prossimi cinque o sei anni sarà un bene per tutto il tennis ".

Dal canto suo, Carlos ha riconosciuto come il livello del tennis di Jannik sia in questo momento formidabile nonostante il piccolo problema al gomito rimediato nella gara contro Dimitrov ma che non ha avuto nessuna ripercussione degna di nota contro l'americano Ben Shelton e contro Novak Djokovic. " Jannik sta giocando un tennis fantastico sull'erba - le parole di Alcaraz -. Sapersi muovere bene sull'erba è la cosa più difficile e più importante. E Jannik sull'erba si muove in maniera incredibile. Scivola come se giocasse sulla terra battuta, con entrambe le gambe. È semplicemente incredibile. La sconfitta del 2022? Non mi interessa più di tanto, siamo entrambi completamente diversi ".

Quali sono i precedenti

Da ormai un anno l'altoatesino è al vertice del tennis mondiale ma se c'è un unico giocatore che soffre particolarmente è proprio il talento spagnolo Alcaraz. Nei 12 precedenti fin qui giocati tra i due, lo spagnolo è in vantaggio 8 a 4 vincendo tutte le ultime cinque sfide, in pratica dalla semifinale di Indian Wells nel 2024, la semifinale del Roland Garros nello stesso anno così come la finale del Masters 1000 di Pechino. Nel 2025 Carlos si è imposto in finale agli Internazionali di Roma (Sinner rientrava dalla squalifica di tre mesi) e nella finalissima del Roland Garros. Le 4 vittorie di Sinner sono arrivate nel 2022 agli ottavi di Wimbledon, nella finale di Umag dello stesso anno e nelle semifinali del Masters 1000 di Miami del 2023 e a Pechino nello stesso anno.

A che ora vedere la gara

Come detto, l'attesissima e storica sfida sarà visibile in chiaro su Tv8 e nei canali a pagamento di Sky Sport (in streaming su Now Tv) e avrà inizio alle

(le 16 di Londra) sul Campo Centrale di Wimbledon. Già dalle ore 16 inizieranno i collegamenti su Tv8 così come sui canali di Sky che trasmetteranno prima anche la finale del doppio femminile.