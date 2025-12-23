Sinner rivendica l’orgoglio azzurro: “Sono italiano al 100% e gioco per un’intera nazione”

Chissà se anche adesso gli Schutzen, membri di associazioni che si ispirano alle tradizioni dei bersaglieri tirolesi, avranno da ridire sull'orgoglio di Jannik Sinner di essere ma soprattutto sentirsi italiano al 100%: il tennista ha infatti ribadito con forza la sua appartenenza nel nuovo format che lo riguarda in onda su Sky Sport dal titolo " In pista con Jannik ".

Il sentimento di Sinner

All'interno del programma, il campione azzurro adesso numero due al mondo alle spalle di Carlos Alcaraz, oltre a parlare dell'altra sua grande passione, la Formula Uno, sottolinea l'attaccamento alla nazione nonostante quest'anno abbia dato forfait alla partecipazione in Coppa Davis scatenando un vespaio di polemiche tra favorevoli alla sua decisione e contrari (ricordiamo le parole di Bruno Vespa). In un'intervista portata avanti da Stefano Domenicali, Presidente e amministratore delegato di Formula Uno che si è calato nei panni di un giornalista, Sinner ha spiegato che " essendo italiano e sapendo quanta passione ci sia nel nostro Paese per seguire lo sport, sai di non giocare solo per te stesso, ma per un'intera nazione, che sia una finale di Wimbledon, la Coppa Davis o le Olimpiadi. In Italia c'è un trasporto incredibile, e, proprio per questo, mi ritengo di essere fortunato di essere italiano ".

Come centrare gli obiettivi

Nonostante la giovanissima età, il nostro fuoriclasse ha già vinto numerosi Slam e trofei ma è solo all'inizio di una lunga e brillante carriera. Dietro ai risultati ottenuti, però, il talento da solo non basta e Sinner ribadisce con forza l'importanza di un team forte e coeso come il suo. " Per centrare gli obiettivi servono tanto lavoro e tanto sacrificio, e la cosa più bella sono le rivalità. Nel tennis, come in F1, ce ne sono tante. Dunque è fondamentale avere il team giusto, specialmente quando le cose non vanno bene ".

Un tema importante, in questo caso, riguarda proprio le rivalità: lui e Alcaraz, al momento, non hanno avversari all'altezza per scalzarli dal trono ma loro due riescono a spingere l'asticella sempre più in alto provando a prevalere. " Il miglioramento continuo è uno degli aspetti più importanti dal mio punto di vista.

Se vuoi restare al vertice per molto tempo, devi necessariamente continuare a crescere e lavorare su ogni aspetto. Leanche sotto questo aspetto: quando affrontavo avversari che mi battevano spesso, trovavo lì la motivazione per progredire ulteriormente".