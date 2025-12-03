"Ognuno vive il lutto a modo suo": il figlio di Pietrangeli spegne le polemiche su Sinner

La scomparsa di Nicola Pietrangeli, al quale oggi sarà dato l'ultimo saluto, ha emozionato tutti, nel ricordo dei suoi successi che sono anche quelli di un Paese, l'Italia, che oggi sta vivendo un nuovo lustro del tennis grazie a numerosi campioni ma soprattutto a Jannik Sinner, il numero uno. Ha fatto "rumore" il mancato tributo social dell'altoatesino ma a spegnere le polemiche ha pensato direttamente Marco Pietrangeli, il primogenito di Nicola, nato dal matrimonio con Susanna Artero.

Il pensiero su Sinner

Intervistato dal Corriere della Sera ha ammesso che tra suo padre e Sinner non era mai scattata la cosiddetta "scintilla". "Non conosco Sinner, non so cosa pensi di mio padre. Ma il ragazzo è sveglio e intelligente, avrà fatto le sue valutazioni", ha spiegato, aggiungendo che " ognuno vive il lutto a modo suo ". Insomma, non per forza l'attuale numero uno del tennis italiano avrebbe dovuto palesare le proprie condoglianze con un post sui social visto che, tra l'altro, ha manifestato il suo dolore e dispiacere alla famiglia del campionissimo in forma privata.

Le parole di Filippo Pietrangeli

Qualche ora prima, invece, a parlare all'Ansa è stato Filippo, il terzo dei tre figli di Pietrangeli. " Tutto questo affetto ci ha sorpreso ed emozionato ". Sulle condoglianze di Sinner inviate in via strettamente privata ha detto di non voler aggiungere nulla.

L'ultimo saluto al campione

L'ultimo saluto alla leggenda azzurra del tennis è oggi, mercoledì 3 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12 prima dei funerali, in forma privata, alle ore 15 a Ponte Milvio.

Ha vissuto una vita piena, ha avuto una bella famiglia, i suoi due figli sono qui. Non solo Luciano Buonfiglio, ma il mondo dello sport è qui per salutare una grandissima persona

Tra le più importanti dichiarazioni c'è quella di Luciano Bonfiglio, presidente del Coni, che ha incontrato i giornalisti al Foro Italico in occasione della camera ardente di Pietrangeli. "".