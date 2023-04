Montecarlo, Sinner e Musetti si sfidano ai quarti: quando e dove vedere il derby italiano

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno ai quarti di finale del torneo di Montecarlo. Sulla prestigiosa terra rossa del Principato di Monaco andrà in scena il derby azzurro tra i due grandi talenti del tennis italiano, il primo nei quarti di un Masters 1000.

Entrambi arrivano ai quarti di finale con grande fiducia. Sinner battendo in rimonta, dopo aver annullato un match point, il polacco Hubert Hurkacz. Grandissima impresa invece quella di Musetti, che ha superato in rimonta il numero uno del mondo, Novak Djokovic. La partita andrà in scena venerdì 14 aprile come quarto e ultimo match del programma (che inizia alle 11). I due si sono affrontati una sola volta nel circuito. Agli ottavi di Anversa, nel 2021, sul cemento indoor. Vinse Jannik per 7-5 6-2.

MUSETTI vs SINNER sarà il 1° derby tutto italiano nei quarti di un Masters 1000#RolexMCMasters pic.twitter.com/CU7qbKKbcf — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) April 13, 2023

Sinner salva un match point

Jannik Sinner regala un'altra impresa in questo straordinario 2023, approdando ai quarti di finale a Montecarlo per la seconda volta consecutiva. L'azzurro, n°7 del seeding, lo fa salvando un match point a Hubert Hurkacz (10ª testa di serie) con i parziali di 3-6, 7-6, 6-1 dopo quasi due ore e mezza di battaglia. È un successo di carattere, l'ottavo in carriera salvando match point, al termine di una partita in cui è stato sotto di un set e break, contro un avversario caldo e in palla. Trovato il ritmo, Sinner ha poi dominato il terzo set, centrando il settimo quarto in un 1000 della carriera, il terzo di fila in questa stagione.

"È stata una partita molto dura, non è stato facile entrare in ritmo - le parole di Sinner -. Nel primo set lui ha servito alla grande. Quando gli ho fatto il break nel secondo set ho sentito che la partita iniziava un pò a cambiare. Ma avrebbe potuto vincere anche Hubert, ha avuto anche un match point. Non ho giocato il mio miglior tennis, ma non c'era ritmo. È stata la prima vera partita su terra della stagione". Nei momenti difficili, ha aggiunto, "sento molto l'energia del pubblico. Qui i tifosi hanno fatto molto rumore dopo quel punto, ci sono tanti italiani e cerco di assorbire la loro energia: mi aiuta".

THE REAL DEAL @janniksin digs deep to defeat Hurkacz 3-6 7-6(6) 6-1 and reach the quarters in Monte Carlo!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/vnAcrxrgp6 — Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2023

L'impresa di Musetti

Lorenzo Musetti firma la vittoria più importante della sua carriera, qualificandosi ai quarti di finale del Masters di Monte-Carlo. Il carrarino rimonta il numero 1 del mondo Novak Djokovic, sconfitto 4-6, 7-5, 6-4 dopo quasi tre ore di battaglia, più un'ora di interruzione per pioggia. Lorenzo è stato bravo a cambiare gioco e atteggiamento da metà del secondo set, quando sotto 2-4, ha cominciato a variare e dominare gli scambi, complice anche un Nole fasciato (gomito e coscia) e falloso (46 errori gratuiti). Lo stop per pioggia ha dato ulteriore carica a Musetti, quarto giocatore italiano a imporsi con Djokovic dopo Volandri, Cecchinato e Sonego e nono di sempre a farlo contro il n°1 del mondo.

"Vittoria incredibile, faccio fatica a contenere le lacrime - ha detto a caldo il toscano -. Ho annullato un palla break sul 5-4 dopo avere avuto due match-point, mi era tremata la mano per paura di vincere. Sono contentissimo, non posso descrivere quello che sto provando: sto sognando". Domani la sfida con Sinner che regalerà all'Italia un sicuro semifinalista: "Sarà divertente, non voglio pensarci troppo - ha proseguito Musetti -. Bisognerà riposarsi prima di sfidare un amico".

COMING OF AGE



21-year-old @Lorenzo1Musetti stuns world No.1 Djokovic for the biggest win of his young career!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/pmzMlQIQmK — Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2023

Il programma dei quarti di finale

ore 11: Rublev (Rus) - Struff (Rus)

a seguire: Tsitsipas (Gre) - Fritz (Usa)

a seguire: Medvedev - Rune (Dan)

a seguire: Sinner (Ita) - Musetti (Ita)

Quando giocano Sinner e Musetti

La partita tra Sinner e Musetti, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, si svolgerà venerdì 14 aprile e sarà l'ultima sul Centrale Rainier III, il cui programma prenderà il via dalle 11.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (205) e su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. In aggiunta sarà visibile anche sul canale Youtube di Sky Sport.

Dove vedere il torneo in tv

Il torneo di Montecarlo viene trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW e il canale di riferimento è Sky Sport Tennis. La squadra tennis di Sky Sport che segue il torneo è formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Alessandro Lupi, per le telecronache, mentre al commento si alternano Paolo Bertolucci, Paolo Lorenzi, Laura Golarsa, Fabio Colangelo e Filippo Volandri. Al commento c'è anche il grande ritorno di Ivan Ljubicic, che quest’anno seguirà per Sky i principali tornei. Oltre ad alternarsi al commento, Bertolucci, Lorenzi e Ljubicic saranno anche ospiti degli studi dedicati, in diretta su Sky Sport 24, e di "Insider", la rubrica giornaliera in onda da Montecarlo, condotta da Stefano Meloccaro.