"Non potrò giocare a Roma". Sinner salta gli Internazionali

Una doccia gelata sugli Internazionali di Roma e per tutti gli appassionati di tennis che popolano già il Foro Italico: Jannik Sinner non disputerà il torneo italiano a causa del problema all'anca che lo condiziona ormai da settimane. Uno choc per chi sperava di vederlo in campo tra pochissimi giorni. Dopo il precauzionale ritiro dal Masters 1000 di Madrid è giunto anche il forfait sulla terra rossa di Roma che non vedeva l'ora di giocare.

Le parole di Sinner

" Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma", fa sapere Jannik sui suoi profili social. " Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza ".

Il problema all'anca

Indipendentemente da quello che sarà l'iter necessario per risolvere la problematica che Sinner si porta dietro da ormai molto tempo, lo staff ha preferito non rischiarlo nemmeno agli Internazionali di Roma per fare in modo che possa presentarsi al Roland Garros (dal 20 maggio al 9 giugno), secondo appuntamento Slam dell'anno dopo gli Australian Open di gennaio, al meglio. I tempi di recupero per chi ha dolore all'anca sono almeno di una quindicina di giorni, dal ritiro di Madrid a oggi ne sono passati soltanto tre, non certamente necessari per averlo in campo in perfetta forma.

La nota dell'organizzazione

" Jannik Sinner è costretto al ritiro a causa di un infortunio all'anca in corso. I migliori auguri di pronta guarigione, Jannik! Ci vediamo presto al Foro Italico": è questo il messaggio social pubblicato dall'organizzazione del torneo italiano con l'in bocca al lupo per il numero del tennis italiano. Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ha commentato a caldo il ritiro dell'azzurro. " Dispiace ma sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie. È giusto rispettare fino in fondo Jannik che domani sarà a Roma e parlerà. Aspettiamo 24 ore. Sarà comunque un'edizione degli Internazionali da record" .

Gli appuntamenti a Roma

Come accennato dal presidente Binaghi e dichiarato dal diretto interessato, Sinner sarà comunque nella Capitale da domani per rispettare alcuni impegni legati a sponsorizzazioni e dare qualche gioia ai fan che hanno acquistato i biglietti per vederlo al Foro Italico con (chissà) foto e autografi. In meno di 24 ore, il Masters 1000 italiano perde il numero due e numero tre del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che per un problema al braccio ha deciso anch'esso di ritirarsi per recuperare ed essere al meglio per il Roland Garros.

L'obiettivo delle Olimpiadi

Anche se non portano punti validi per il ranking Atp, le Olimpiadi rimangono il sogno di tutti gli sportivi e non fa eccezione Sinner che, in una delle prime conferenze stampa a gennaio, aveva dichiarato che Parigi 2024 fosse "un momento chiave nel calendario di quest'anno, l'avevo dichiarato l'anno scorso e lo ribadisco. Mi interessa anche conoscere gli altri atleti e frequentarli credo sia qualcosa di speciale e, sinceramente, non vedo l'ora ".

Maggior riposo può significare maggiori possibilità che possa tornare a Parigi per provare a regalare una medaglia importante a sè stesso e a tutta la nazione.