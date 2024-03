Sinner debutta a Indian Wells contro Kokkinakis: quando gioca e dove vederlo in tv

È tutto pronto: Jannik Sinner debutta oggi 8 marzo al Masters 1000 di Indian Wells. Sul suo cammino trova l'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 99 della classifica, reduce dal successo al primo turno (6-3 7-5) sullo statunitense Marcos Giron.

Sarà il primo match di giornata sul campo centrale: orario di inizio ore 20 in Italia, le 11 del mattino in California. L'altoatesino si presenta sul cemento americano con l'obbiettivo di strappare la seconda posizione del ranking ATP all'amico-rivale Carlos Alcaraz. Al momento i due sono separati da 535 punti, con il sorpasso a favore dell'azzurro, che potrebbe avvenire già in questo torneo qualora si verificassero una di queste condizioni:

Sinner vince il titolo; arriva in finale ma non contro Alcaraz;

arriva in semifinale e lo spagnolo perde entro i quarti di finale;

perde ai quarti o agli ottavi, Alcaraz non arriva in semifinale e Medvedev non vince il titolo;

esce nei primi tre turni, Alcaraz arriva al massimo agli ottavi e Medvedev non vince il titolo.

Oltre alla classifica, Sinner ha tutta l'intenzione di proseguire lo straordinario 2024, iniziato con le vittorie agli Australian Open e a Rotterdam. Uno stato di grazia, che lancia il tennista italiano tra i favoriti del torneo.

Jannik Sinner getting ready for his first match in Indian Wells



@head.tennis (IG) pic.twitter.com/AxLx9ljmMc — Perfect Tennis (@perfecttennisuk) March 8, 2024

L'avversario

Classe '96, nato ad Adelaide da immigrati greci. Il tennista australiano vanta il best ranking di numero 65, raggiunto nel novembre 2023. Ha vinto un solo torneo in carriera: il torneo di Adelaide nel 2022, battendo in finale il francese Rinderkneck. La vittoria più prestigiosa della carriera risale allo stesso anno e arriva in doppia. Insieme al connazionale Nick Kyrgios conquista gli Australian Open.

Considerato sin da Junior, uno dei migliori talenti della scuola 'aussie', ha subito tantissimi stop a causa di numerosi infortuni. L'ultimo nel 2020 quando una febbre ghiandolare lo tenne lontano dai campi di gioco per tutta la stagione, facendogli meditare il ritiro. La sua superficie preferita è il cemento. I suoi colpi migliori sono il dritto e il servizio. 196 cm di altezza, ha uno stile di gioco molto potente e predilige gli scambi brevi. Il suo idolo di infanzia è stato Marat Safin.

I precedenti

Sono tre i precedenti fra Sinner e Kokkinakis, tutti vinti dall'altoatesino. Quello più recente risale all'ultima edizione degli Internazionali d'Italia, con l'azzurro vittorioso sull'australiano per 6-1 6-4 al secondo turno. Kokkinakis ha dovuto alzare bandiera bianca anche ad Adelaide l'anno scorso, sempre al secondo turno: successo 7-6 6-4 per l'italiano. La prima sfida fra i due è invece andata in scena nel 2022, in occasione del primo turno di Cincinnati, con la vittoria in rimonta di Sinner in tre set 6-7 6-4 7-6.

Sinner a Indian Wells

L'azzurro ha partecipato due volte al Masters 1000 di Indian Wells, conquistando il suo miglior risultato nella passata edizione, quando arrivò fino alla semifinale, dove venne eliminato da Alcaraz, vittorioso per 7-6, 6-3. Un duello, quello fra l'italiano e lo spagnolo, che potrebbe ripetersi anche in questa edizione, esattamente al solito punto della competizione. Nel 2022, invece, Sinner fu costretto a ritirarsi dal torneo negli ottavi di finale a causa di un attacco influenzale, che gli impedì di scendere in campo contro Kyrgios.

Dove vedere la partita

Sinner-Kokkinakis è in programma nella serata italiana. Trattandosi del primo incontro di scena sullo "Stadium 1" dell'Indian Wells Tennis Garden, comincerà alle ore 20 (ora italiana). A trasmettere in diretta il match sarà il canale Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire la partita fra l'italiano e l'australiano anche in streaming, attraverso Sky Go, NOW oppure Tennis Tv. Telecronaca di Luca Boschetto, commento di Raffaella Reggi.