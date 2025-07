Sinner e la spilla da socio onorario dell'All England Club di Wimbledon, ecco cosa comporta

Così come i grandi campioni che lo hanno preceduto, vincendo il torneo Wimbledon Jannik Sinner è entrato a far parte dell'All England Club diventandone membro onorario. Il giovane tennista italiano, accompagnato da Deborah Jevans CBE, presidente del club, ha visto il proprio nome sulla famosa lavagna dei campioni ed ha ricevuto una spilla in ricordo.

La vittoria a Wimbledon non gli ha portato "solo" il trofeo dei Championships e il premio in denaro, ma anche l'ingresso nel prestigioso club. Un posto esclusivo fra gli altri soci onorari. Ma in cosa consiste tutto ciò?

L'All England Club, fondato nel 1868 come All England Croquet Club, è un esclusivo circolo di tennis che ogni anno si occupa di organizzare il torneo di Wimbledon. Ad oggi conta 500-600 iscritti, oltre ai soci onorari, perlopiù ex campioni della competizione. È infatti possibile accedere al club per meriti sportivi, come vincere il torneo. L'iscrizione è a vita, e comporta dei privilegi che resteranno tali anche una volta conclusa la carriera tennistica. Ecco perché, subito dopo la vittoria, l'intervista, le foto di rito e qualche autografo, Sinner si è recato nella sede dell'All England Club, dove ha potuto vedere il proprio nome nell'albo e ricevere dalle mani di Deborah Jevans CBE l'ambita spilla. Da ieri, dunque, il tennista potrà accedere al club in ogni momento. Non solo.

Grazie all'iscrizione, Sinner ha il diritto di giocare alle prossime edizioni di Wimbledon senza partecipare alle qualificazioni. Gli sarà inoltre consegnata una copia del trofeo, che potrà portare a casa come ricordo, e il suo nome verrà inciso su una targa commemorativa all'All England Club. Essere un membro del prestigioso circolo gli garantisce l'accesso a tutte le strutture dell'All England Club, anche quando non si sta giocando il torneo. Porte aperte per lui anche per il Royal Box e le aeree vip. Gli saranno riconosciuti anche due biglietti al giorno per il Centrale, validi per ogni edizione di Wimbledon. Potrà inoltre usufruire di ogni genere di servizio del club, in cui avrà anche una stanza personale.

"È bellissimo, spero che la mia carriera duri a lungo e poi ci penserò a tornare qui da membro: è

fantastico essere in questa posizione. Quando si è giovani è ilperché è lontanissimo: adesso sto vivendo il mio sogno", sono state le parole di Sinner ancora emozionato dalla vittoria.