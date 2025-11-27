Bruciati oltre 2 milioni: cosa è successo al patrimonio di Sinner

La stagione è finita e i protagonisti del tennis mondiale che fino a poche settimane fa stavano duellando sui campi in cemento (dalle Atp Finals alla Coppa Davis) si stanno godendo le loro meritate vacanze e anche il meritato bottino accumulato nel corso dell'anno. A una certa somma di denaro, però, il nostro Jannik Sinner ha dovuto rinunciare per il caso Clostebol che lo ha tenuto lontano dai tornei per tre mesi e si tratta di una somma di tutto rispetto pari a circa 2,3 milioni di dollari (quasi due milioni di euro).

Cos'è il "bonus pool"

Molti non sanno che oltre ai guadagni dei vari tornei che disputa ogni singolo tennista, l'Atp mette in palio il cosiddetto "bonus pool", ovvero soldi extra per tutte le gare Masters 1000 disputate e per le Atp Finals. Per questa ragione è un bonus da assegnare ai 30 giocatori che hanno ottenuto il maggior numero di punti "Pif Apt Rankings" della stagione a seconda della partecipazione. Il totale di questo "bonus pool" ammonta a 21 milioni di dollari, in netto aumento (quasi il doppio) rispetto agli 11,5 milioni di dollari del 2022.

Nessun dollaro per Sinner

Ebbene, dal momento che Jannik è rimasto fermo nella primavera 2025 per la squalifica patteggiata con la Wada, ha dovuto forzatamente rinunciare ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami tra febrbaio e marzo, Madrid a maggio oltre a Toronto per aver scelto di non forzare troppo dopo il suo rientro e farsi trovare pronto per gli Us Open. Questi quattro tornei saltati gli hanno tolto il diritto di ricevere il bonus extra e, dunque, non aver diritto a neanche un dollaro del lauto montepremi Atp. Poco male, diranno i comuni mortali, visto che Sinner quest'anno ha comunque incassato 25 milioni di dollari soltanto per la partecipazione ai vari tornei (tolti, dunque, gli sponsor) ma gli oltre due milioni di dollari sono pur sempre una cifra considerevole.

Quanto ha perso Alcaraz

Se possibile, però, è andata ancora peggio al numero uno del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, il quale rinunciando ai Masters 1000 di Shanghai e in Canada ha visto dimezzarsi il bonus: invece di percepire 4,8 milioni di dollari ne ha incassati "soltanto" la metà, ovvero 2,4 milioni di dollari.

Il criterio, infatti, è chedel bonus che spetta al giocatore per ogni Atp 1000 saltato: se per Carlos, dunque, il premio è dimezzato, è stato totalmente azzerato per Sinner che ne ha saltati ben 4.