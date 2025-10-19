Sinner riparte da Altmaier: chi è l’avversario e quando gioca

Fresco fresco di vittoria, netta e indiscutibile, contro Carlos Alcaraz nella finale del torneo milionario Six Kinsg Slam, Jannik Sinner si rituffa subito nei tornei del circuito volando in Austria dove oggi inizia ufficialmente l'Atp 500 di Vienna. Nel sorteggio avvenuto sabato, l'altoatesino è stato accoppiato con il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del ranking Atp che ha affrontato poche settimane fa a Shanghai.

Cosa sappiamo dell'avversario

Dotato di un gran rovescio, il 27enne nato a Kempen ha iniziato a giocare in tenerissima età tenendo una racchetta in mano già a 7 anni. Tra i successi più importanti della sua carriera sicuramente il raggiungimento dei quarti di finale al Masters 1000 di Madrid 2023 dopo essere entrato come lucky luser e aver sconfitto Taylor Fritz, in quel momento al quarto posto nel ranking, per quella che è stata una delle vittorie più importanti. Nel 2022, poi, ha concluso la stagione con 13 vittorie nelle ultime 14 partite Challenger, tra cui due titoli consecutivi a Lima-2 e Guayaquil. La sua superficie preferita è il cemento, ama giocare a Wimbledon e i suoi idoli da piccolo sono entrambi svizzeri, Roger Federer e Stan Wawrinka.

I precedenti

Come anticipato, Sinner ha già incontrato Altmaier al Masters 1000 di Shanghai (secondo turno) imponendosi nettamente con il punteggio di 6-3, 6-3. Prima di questa vittoria, però, il tedesco aveva vinto gli altri due incontri: il primo nel 2022 agli Us Open in cinque set, la seconda volta nel 2023 agli ottavi di finale del Roland Garros sempre in cinque set.

Il potenziale cammino di Sinner

In caso di vittoria, Jannik potrebbe ritrovarsi agli ottavi di finale l'azzurro Flavio Cobolli per un gustoso derby italiano: secondo il tabellone, poi, è possibile un quarto di finale con uno tra Alexander Bublik, Alex Michelsen o Francisco Cerundolo. Più si va avanti e più le difficoltà aumentano, come è normale che sia: ecco che in semifinale Sinner potrebbe ritrovare l'australiano Alex De Minaur o il russo Andrej Rublev mentre in finale potrebbe essere di fronte al numero 3 del mondo, Alexander Zverev, o un altro derby italiano contro Lorenzo Musetti.

Quando gioca

Il debutto di Jannik Sinner contro Daniel

Altmaier è previsto per lunedì 20 ottobre ad un orario ancora da definire. La singola gara e tutto il torneo, infine, potranno essere seguiti per gli abbonati Sky Sport sui canali dedicati e in streaming su Sky Go e Now Tv.