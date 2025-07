Sinner-Vukic: chi è l’avversario di Jannik e quando si giocherà l’incontro

Archiviata la netta vittoria nel derby tutto italiano che Jannik Sinner ha ottenuto contro Luca Nardi, è già tempo per l'altoatesino numero uno del mondo di prepararsi in vista della gara contro l'australiano Aleksandar Vukic (numero 93 del ranking) per il secondo turno dello Slam di Wimbledon. L'incontro è previsto per giovedì 3 luglio sul Campo Centrale del torneo londinese ma sarà la terza e ultima gara in programma, presumibilmente dopo le ore 17 italiane.

Chi è Vukic

Soprannominato Vuki, l'australiano classe 1996 è arrivato in una finale Atp ad Atlanta oltre a numerose altre nei Challenger raggiungendo il suo best ranking nel 2023 con la 48esimo posizione Atp. Tra le più grandi soddisfazioni aver sconfitto il numero 9 del mondo, il norvegese Casper Ruud al Masters 1000 di Shanghai entrato in tabellone dalle qualificazioni. Ha vinto i titoli Challenger a Bengaluru-2 nel 2022 e a Busan nel 2023 e ha raggiunto le finali Challenger a Champaign nel 2021 e nel 2022. La passione per il tennis è nata quando era piccolo seguendo le orme del fratello Vlad che di tanto in tanto si dilettava con la racchetta. Tra i colpi principali c'è il dritto e come superficie preferisce il cemento a tutte le altre.

I precedenti

Tra Sinner e Vukic i precedenti sono soltanto due e in entrambe le occasioni a spuntarla è stato Jannik: nel 2021 il loro primo incontro agli ottavi di finale a Melbourne mentre nel 2022 si sono affrontati a Sofia in un torneo indoor.

In entrambe le occasioni Sinner ha vinto le gare in due set.

Dove vedere la gara in tv

Gli appassionati potranno seguire la gara sui canali Sky Sport che detengono i diritti televisivi per il torneo di Wimbledon o in streaming su Now Tv e con l'app Sky Go.