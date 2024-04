"Ti voglio bene...". Berrettini e la dedica (a sorpresa) che commuove tutti

Prosegue la rinascita di Matteo Berrettini, impegnato all'ATP 250 di Marrakech. Il tennista romano ha battuto nel derby italiano l'amico Lorenzo Sonego in due set (6-3 7-6). Un risultato importante per Berrettini, che si qualifica in una semifinale di un torneo del circuito maggiore (dopo quella del challenger di Phoenix) dopo un periodo di grandi sofferenze. Ma soprattutto una bella rivincita per l'azzurro, alle prese con tanti infortuni che lo hanno fatto precipitare in classifica e troppo spesso al centro di polemiche social riguardanti la sua vita privata. Adesso affronterà uno specialista della terra battuta: l'argentino Mariano Navone (n.60). Ma è chiaro che guardando anche all'altra semifinale (Kotov-Carballés Baena), Matteo ha davanti un'opportunità davvero ghiotta: tornare a vincere un torneo dopo quasi due anni. L'ultimo successo risale infatti al Queen's 2022.

La dedica a sorpresa

Dopo la partita vinta contro Sonego, il tennista romano ha dedicato un pensiero pieno d'amore per il fratello Jacopo, più giovane di due anni, a cui è legatissimo. Proprio oggi Berrettini junior ha superato i quarti del challenger di Barletta battendo in rimonta in tre set il rumeno Filip Cristian Jianu, quasi 600 posizioni meglio di lui nella classifica mondiale. Al momento Jacopo Berrettini è numero 878 del ranking in singolare, la sua classifica migliore è stata numero 388 nel 2019. Il caso ha voluto che nel giorno in cui Matteo è tornato in una semifinale dopo così tanto tempo, Jacopo ha fatto altrettanto in Puglia, ottenendo il miglior risultato in carriera. Un match, quello del minore dei Berrettini, cui il maggiore ha assistito prima di scendere in campo in Marocco, come ha detto lui stesso al fratello nel video registrato e poi pubblicato sui social dall'ATP.

BERRETTINI BROTHER BRILLIANCE



Matteo watched his brother’s match before he took to the court himself. They both made the semi-finals



Jacopo is into his first-ever Challenger semi-final, whilst Matteo is back in his first semi since 2022 Forza!



"Questo è un video divertente, però anche di molta felicità, perché è dedicato a mio fratello che ha raggiunto la prima semifinale in un ATP challenger e sono ovviamente super fiero di lui, lo sarei stato anche se non avesse raggiunto la semifinale, però a maggior ragione. Una grandissima partita, che ho visto in streaming prima del mio match, quindi mi hai fatto stressare ancora di più. Ti volevo dire che ti voglio bene e sono fiero di te. Domani abbiamo un altro match da giocare. Scusami per i capelli, sono uscito adesso dal campo. Daje" , ha detto Matteo, davvero raggiante. Oltre al video, il tweet dell'ATP contiene una foto che lo mostra bambino assieme al piccolo Jacopo.

Un giorno da ricordare, questo 5 aprile 2024 per tutta la famiglia Berrettini.