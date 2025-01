"Sai dove devi tornare?". Anche Luca Argentero ha qualcosa da dire a Kyrgios

A sinistra il giocatore Nick Kyrgios, a destra l'attore Luca Argentero

Non si sa se il karma esista per davvero, ma in questo caso ha funzionato perfettamente. Si potrebbe definire in questo modo la "fine" del tennista australiano Nick Kyrgios, che da mesi ha una sorta di "ossessione" per il nostro Jannik Sinner e "sognava" di battelo in campo agli Australian Open.

Fuori al primo turno

Peccato che ora è fuori dalla gara e se prima la sua idea di battere il nostro campione era un'ipotesi remota, ora è diventata per lui qualcosa di assolutamente irrealizzabile. Ma non è tanto questo che ha disturbato gli appassionati e gli addetti ai lavori del tennis mondiale, piuttosto l'atteggiamento che ha tenuto il tennista per tutto il tempo nei confronti del nostro "discretissimo" super campione.

Un linguaggio e una modalità quella di Kyrgios che ha portato persino il commentatore di Eurosport Mikey Perera a scusarsi con i telespettatori. Alla fine però il risultato è stato super deludentee nonostante "lo show" e le chiacchiere è andato fuori al primo turno battuto dal britannico Fearnley che lo ha sconfitto per 7-6, 6-3, 7-6.

Il commento di Argentero

Ovviamente, come è facile da comprendere, l'Italia sportiva che apprezza il bel gioco e il fair play non ha molto nelle sue corde il giocatore australiano, autore di "tanto fumo e poco arrosto" e soprattutto di ingiustificati attacchi contro Sinner e tra i tanti anche l'attore Luca Argentero, grande appassionato di temnis ha voluto dire la sua.

Su X ha commentato: " Vai Nick Kyrgios, torna a blaterare da dietro un microfono... ". Un ovvio il riferimento all'attività di commentatore che ha preceduto il ritorno in campo di Kyrgios, così come riferito alla sua modalità a non tenere mai la bocca chiusa e ad esprimersi in maniera a dir poco esagerata.

Pietrangeli l'unico a "sopportarlo"

Argentero non è comunque stato l'unico ad attaccare Kyorgios. Sia dagli spalti che sui social c'è stato un coro di: "Buffone" che ha commentato le sue performance atletiche ma anche verbali.

eccato sia stato eliminato, era sicuramente un bel ‘soggetto’ per il tour dell’Atp. Perché? A parte che è forte ma è uno che fa un po’ di casino, uno strano personaggio

vai @NickKyrgios , torna a blaterare da dietro un microfono… — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) January 13, 2025

L'unico che è risultato magnanimo con lui, l'icona del tennis italianoche della sua sconfitta ha detto: "P", ha spiegato, rimanendo una voce fuori dal coro in un mare di proteste.