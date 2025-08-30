Us Open, Sinner affronta Shapovalov: chi è l'avversario e quando si gioca la gara

A grandi passi gli Us Open entrano sempre di più nel vivo: arrivati al terzo turno, quest'oggi il nostro Jannik Sinner se la vedrà contro il tennista canadese Denis Shapovalov, numero 29 del ranking mondiale Atp. Con i primi due turni abbastanza agevoli (vittorie con Kopriva e Popyrin), il numero uno del mondo affronta un top 30 che nel turno precedente ha vinto, non senza fatica, in quattro set (e due tie-break) contro il francese Royer.

Chi è Shapovalov

Nato in Israele 26 anni fa dopo che la madre si era trasferita lì dalla Russia, è poi andato a vivere a Toronto all'età di 9 mesi: uno dei suoi colpi preferiti e più efficaci è il rovescio che ha sviluppato sin in tenera età. " Quando ero piccolo, molti mi lanciavano la palla sul rovescio. Ricordo un allenamento in cui mi stancai di tornare sempre indietro, così ne ho tirati un paio in aria e sono venuti bene, quindi è diventato un colpo naturale per me ". La superficie preferita è l'erba, ama gli smash e il torneo che gli piace di più è il Masters 1000 canadese.

In carriera è stato il primo canadese a raggiungere i quarti di finale del singolare maschile degli US Open nel 2020: assieme a Raonic è diventato il secondo canadese nella storia a entrare nella Top 10. Tra le vittorie di maggior prestigio le vittorie contro Murray oltre a vincere in cinque set contro Kohlschreiber e Khachanov che gli ha permesso di conquistare il primo titolo del Grande Slam a Wimbledon 2021. Nel 2019 è arrivato in finale al Roland Garros così come in semifinale in quattro tornei Masters 1000 tra cui a Montreal nel 2017 dove ebbe la meglio contro Rafael Nadal diventando il più giovane semifinalista nella storia (dal 1990) con un'età di 18 anni.

I precedenti

Shapovalov è uno dei pochi tennisti del circuito che può vantare di essere in vantaggio negli scontri diretti con Sinner: infatti, l'unico precedente fu vinto dal canadese al terzo turno degli Australian Open del 2021 in cinque set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4. È chiaro che in quattro anni sono cambiate tantissime cose ma Denis rimane pur sempre un rivale ostico e di tutto rispetto.

I timori di Sinner

A tal proposito, dopo la vittoria contro Popyrin, Jannik ha detto di non fidarsi per niente di Shapovalov e dover prestare la massima attenzione. " È un giocatore pericolosissimo, ha grande potenziale, serve molto bene, è molto talentuoso. Devo stare molto attento, sarà una partita tattica fino a un certo punto. È fondamentale iniziare a servire meglio, contro un giocatore così il servizio sarà molto importante. Cercherò di avere intensità da fondo campo, essere solido e spingere nel modo giusto. Devo provare a rispondere il più possibile, perché serve benissimo ".

Quando e dove vedere la gara

Come avviene dall'inizio degli Us Open, il match sarà visibile in chiaro sul canale Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), per gli abbonati di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv.

L'orario della gara è variabile: si tratta della seconda dopo quella di Coco Gauff contro Frech che avrà inizio alle ore 17.30, è dunque ipotizzabile che Sinner-Shapovalov non scenderanno in campo prima delle