La vita privata di Nicola Pietrangeli: l’unico matrimonio con Susanna, la storia con Licia Colò e l’amore per i tre figli

Nicola Pietrangeli, scomparso il 1° dicembre 2025 all’età di 92 anni dopo una lunga malattia, non è stato soltanto uno dei più grandi nomi del tennis italiano. Dietro le imprese sportive, dietro l’immagine elegante che ha accompagnato la sua carriera, c’era un uomo che ha conosciuto amori importanti, dolori profondi e una famiglia che, nonostante tutto, ha cercato di proteggere dal clamore mediatico.

Pur essendo spesso definito un “playboy”, un’etichetta che non gli è mai piaciuta (" Quell’abito me l’hanno cucito addosso gli altri ", ripeteva), Pietrangeli ha sempre raccontato la sua vita sentimentale con sincerità: quattro sono state le donne che hanno segnato davvero la sua storia personale. Tra loro, solo una divenne sua moglie: Susanna Artero, madre dei suoi tre figli. Accanto ai figli, negli ultimi anni, lo affiancavano anche due nipoti.

Il matrimonio con Susanna Artero

La relazione più solida e significativa della vita del campione resta quella con Susanna Artero, modella, sposata all’inizio degli Anni Sessanta. Da quel matrimonio nacquero Marco, Giorgio e Filippo, i tre figli ai quali Pietrangeli è rimasto profondamente legato.

Un’unione lunga, che però non durò per sempre: la separazione arrivò dopo diversi anni, per decisione della moglie. Nonostante la fine del matrimonio, Pietrangeli non ha mai mancato di riconoscere quanto quella famiglia avesse rappresentato per lui.

La storia intensa con Licia Colò

Tra gli amori che più hanno segnato l’ex tennista c’è senza dubbio Licia Colò, con la quale visse una relazione intensa dal 1987 al 1994. All’epoca la differenza d’età, trent’anni, fece discutere, ma loro vissero quei sette anni senza nascondersi.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa a Repubblica, Pietrangeli ricordò quella storia con parole cariche di sincerità: " Con Licia pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Per lei mi ero trasferito a Casal Palocco… È stata lei a lasciarmi. All’inizio pensavo avesse un altro, ma avevamo trent’anni di differenza, sarà stato quello ". Un rapporto che, col tempo, è diventato per lui un dolce-amaro rimpianto.

Lorenza e Paola: capitoli discreti di una vita sentimentale intensa

Tra le quattro donne che lui stesso definì fondamentali c’è anche Lorenza, una relazione della quale parlò sempre pochissimo, e Paola, l’ultimo amore della sua vita. Pietrangeli ammise in diverse interviste che in tutte le sue storie fu lui a essere lasciato. Con una lucidità disarmante, confessò inoltre di non aver mai vissuto un amore totalizzante:

" Credo che un amore di quelli “Oddio! Se mi lascia, mi butto giù dal ponte”, non l’ho mai provato ". Una frase che racconta la sua visione affettiva: intensa, sì, ma sempre ancorata a un forte senso di indipendenza.

La perdita del figlio Giorgio

Tra i capitoli più dolorosi della sua vita c’è la morte del figlio Giorgio, spentosi il 4 luglio scorso a 59 anni dopo una lunga malattia. L’ex tennista seppe della morte mentre era ricoverato al Gemelli per le conseguenze di una caduta.

Sconvolto e fisicamente provato, dichiarò: " Sto male. Il dolore per la morte di mio figlio Giorgio si è sovrapposto a una condizione di salute fragile… mi sento stanco e debole ". Giorgio era stato un atleta a sua volta: campione di surf negli Anni Ottanta, aveva partecipato anche ai Mondiali. Una perdita che segnò profondamente gli ultimi mesi di vita del padre.

Nicola un nonno prezioso e lontano dai riflettori

Pur essendo una figura pubblica, Pietrangeli ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dalle luci della ribalta. Lo stesso riserbo lo ha trasmesso ai figli. Negli ultimi anni era diventato nonno di due nipoti, molto amati. Uno di loro si chiama Matteo, come rivelato in un post affettuoso pubblicato dallo stesso Pietrangeli sui social, uno dei pochi segnali pubblici della sua vita familiare.

Un uomo oltre il mito

Nicola Pietrangeli lascia in eredità al tennis italiano un patrimonio sportivo ineguagliabile, ma la sua vita privata racconta un’altra storia: quella di un uomo complesso, appassionato, sempre alla ricerca dell’equilibrio tra

l’immagine pubblica e l’autenticità dei suoi affetti. Amori profondi, separazioni, successi, cadute e un dolore immenso negli ultimi anni: un ritratto umano che completa quello, già, dell’atleta.